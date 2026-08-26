«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов

«Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника Нико Гонсалеса. Игрок куплен у «Манчестер Сити» за 47+3 миллиона фунтов.

24-летний испанец, воспитанник академии «Барселоны» Ла Масия, будет выступать под шестым номером. Он стал седьмым новичком основной команды «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.

«Я очень рад оказаться в этом замечательном клубе. Я слышал о клубе и городе только самые лучшие слова, поэтому очень рад, что буду жить здесь и стану частью этого проекта», – сказал Гонсалес.

«Мне уже нравится чeрно-белая футболка, и я не могу дождаться, когда начну выходить в ней на поле за этот клуб.

Я дважды играл на «Сент-Джеймс Парк» за «Манчестер Сити», и это было очень тяжело. Атмосфера была потрясающей, а болельщики – очень страстные. Не могу дождаться, когда испытаю это уже как игрок хозяев», – добавил полузащитник.