«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов

«Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника Нико Гонсалеса. Игрок куплен у «Манчестер Сити» за 47+3 миллиона фунтов.
24-летний испанец, воспитанник академии «Барселоны» Ла Масия, будет выступать под шестым номером. Он стал седьмым новичком основной команды «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.
«Я очень рад оказаться в этом замечательном клубе. Я слышал о клубе и городе только самые лучшие слова, поэтому очень рад, что буду жить здесь и стану частью этого проекта», – сказал Гонсалес.
«Мне уже нравится чeрно-белая футболка, и я не могу дождаться, когда начну выходить в ней на поле за этот клуб.
Я дважды играл на «Сент-Джеймс Парк» за «Манчестер Сити», и это было очень тяжело. Атмосфера была потрясающей, а болельщики – очень страстные. Не могу дождаться, когда испытаю это уже как игрок хозяев», – добавил полузащитник.
- Нико начал заниматься футболом в «Монтаньеросе» из родной Ла-Коруньи, а в 11 лет попал в академию «Барселоны».
- С 17 лет он выступал за «Барселону Б», а за первую команду дебютировал в стартовом туре Ла Лиги сезона-2021/22, выйдя на замену вместо Серхио Бускетса во втором тайме.
- В следующем сезоне Нико ушeл в аренду в «Валенсию», а летом 2023 года перешeл в «Порту».