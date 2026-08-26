Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем нападающего команды Константина Тюкавина.
– Популярна и востребованы аудиторией споры в медиа о мечте российских футболистов – уезжать при первом же предложении в Европу или выиграть для клуба трофей. Тюкавин говорит о мечте выиграть трофей с «Динамо». Ваша точка зрения?
– Считаю, что футболист должен стараться что-то выиграть с клубом, который его воспитал и который ему предоставил возможность играть. При этом клуб – это, безусловно, не тюрьма, всегда есть амбиции для роста, для выступления в более сложных соревнованиях. Мы всегда находили компромисс. Из «Динамо» уехали за границу Захарян и Сазонов.
Мы с Костей такую возможность тоже обсуждали, она учтена в его контракте. Препятствовать развитию его карьеры за пределами России мы не будем. В России же его клуб – это «Динамо».
- Сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.
- 24-летний Тюкавин в этом сезоне в 7 матчах за москвичей отметился 2 голами и 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.