Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков

Болельщик «Зенита», народный артист России Михаил Боярский считает, что команда не готова дать отпор мощным европейским клубам.

– Вы однажды сравнили поражение «Зенита» с плохо сыгранным спектаклем. А если продолжить эту аналогию: сегодняшний «Зенит» – это какой спектакль?

– Сегодня это не премьера и не прорыв, а очередной хороший спектакль, на который ходят зрители и который полюбился городу. Очень многое зависит от тренеров, избирающих сегодня довольно осторожную тактику игры команды.

Ставят осторожный футбол, не агрессивный, а я за агрессивный футбол, за прямые эмоции и за молниеносный прорыв к чужим воротам. Да, наблюдается потрясающее владение мячом, но хочется чуть другого.

– Если представить, что нынешний «Зенит» прямо сейчас выступал бы в еврокубках, какой уровень показывала бы команда?

– Средний. Достаточно далеко по уровню игры ушли европейские исполнители и команды. Каждый «стандарт» в матче – загадка, что они сейчас изобретут. Когда смотрел чемпионат мира, видел, что каждая титулованная сборная имеет в запасе уйму козырей, невероятных футболистов, которых нет у других.

Думаю, что «Зенит» со своим стандартным мышлением вряд ли бы смог укротить таких игроков и дать отпор мощным европейским клубам. Спасло бы только единство. Но я очень жду, когда «Зенит» вновь начнeт участвовать в главном турнире лучших европейских команд и проявит себя как стойкий петербургский коллектив. Желаю всем всего самого наилучшего! Смотрите футбол!