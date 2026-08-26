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Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков

26 августа, 16:44
8

Болельщик «Зенита», народный артист России Михаил Боярский считает, что команда не готова дать отпор мощным европейским клубам.

– Вы однажды сравнили поражение «Зенита» с плохо сыгранным спектаклем. А если продолжить эту аналогию: сегодняшний «Зенит» – это какой спектакль?

– Сегодня это не премьера и не прорыв, а очередной хороший спектакль, на который ходят зрители и который полюбился городу. Очень многое зависит от тренеров, избирающих сегодня довольно осторожную тактику игры команды.

Ставят осторожный футбол, не агрессивный, а я за агрессивный футбол, за прямые эмоции и за молниеносный прорыв к чужим воротам. Да, наблюдается потрясающее владение мячом, но хочется чуть другого.

– Если представить, что нынешний «Зенит» прямо сейчас выступал бы в еврокубках, какой уровень показывала бы команда?

– Средний. Достаточно далеко по уровню игры ушли европейские исполнители и команды. Каждый «стандарт» в матче – загадка, что они сейчас изобретут. Когда смотрел чемпионат мира, видел, что каждая титулованная сборная имеет в запасе уйму козырей, невероятных футболистов, которых нет у других.

Думаю, что «Зенит» со своим стандартным мышлением вряд ли бы смог укротить таких игроков и дать отпор мощным европейским клубам. Спасло бы только единство. Но я очень жду, когда «Зенит» вновь начнeт участвовать в главном турнире лучших европейских команд и проявит себя как стойкий петербургский коллектив. Желаю всем всего самого наилучшего! Смотрите футбол!

  • «Зенит» выиграл 7 из 8 последних чемпионатов России.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Дубина
1787753025
Полуфинал обеспечен!! Ору))) ЗПРФ....
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VVM1964
1787753760
Я вообще не понимаю какой смысл в этом сравнении - проверить то всё равно нет возможности и как я понимаю в ближайшим будущем не предвидится. 😪
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...уефан
1787754263
...Читать ли этот бред? Пожалуй, смысла нет!... Конечно же, здоровья ему! А в общем - все там будем)...
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шахта Заполярная
1787754702
Свое четвертое место в группе у зинки ни кто не отнимет
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