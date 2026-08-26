Семшов вынес вердикт своей бывшей команде

Бывший динамовец Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Родины» (3:1).

«Был на матче «Динамо» – «Родина». Когда смотришь с трибуны, яснее становятся недостатки: простые технические приемы некоторые футболисты (причем обеих команд) выполняли на достаточно среднем уровне: это касается как приема мяча, так и выполнения передач. А это высшая лига! Удивило «Динамо» – в первые 20-30 минут бело-голубые дали много простора сопернику, играли неплотно, «Родина» могла забить 2-3 мяча. Но у «Родины» меня удивило то же, что и в матче с «Ростовом» – опять были моменты, когда 3-4 футболиста просто не добегали в оборону. С ростовчанами команда пропустила четыре мяча, сейчас три. Может, конечно, тренер так требует играть, но это отражается на результате.

И второй момент – действия центральных защитников, играть надо плотнее, команда пропускает больше всех в РПЛ. Выделяется в атаке Максименко, а по Рейне есть вопросы – нет голов, мало обострений в штрафной. В команде есть качественные футболисты, пять проведенных в РПЛ туров – достаточный срок, чтобы сделать выводы по игре в целом и по обороне в частности. Если ты пропускаешь по три гола за игру, победить будет крайне сложно.

У «Динамо» продолжается период становления – в плане игры, плюс есть вопросы по отдельным игрокам в атаке – Бителло точно не так ярок, как обычно. Нужна стабильность в игре. Будь «Родина» чуть удачнее, могла забить в первые минуты 2-3 гола – и как это отыграть потом?» – сказал Семшов.