Риксен общается с семьей с помощью компьютера. В мае голландец потерял способность разговаривать

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен снова общается с семьей. В мае футболист из-за бокового амиотрофического склероза потерял способность разговаривать.

По информации The Scottish Sun, компания rdg Kompagne подарила голландцу компьютер, с помощью которого можно глазами выбирать нужные слова и общаться.

«Это полностью изменило мою жизнь. Наконец-то я снова могу общаться с близкими. Я могу рассказать им, как я себя чувствую или спросить у них что-то. Я снова могу шутить и просто снова разговаривать. Никто не должен грустить из-за моей болезни. Это жизнь, и мы должны воспринимать ее такой, какая она есть. Я все еще здесь, и я все еще борюсь», – сказал Риксен.