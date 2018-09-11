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    Риксен общается с семьей с помощью компьютера. В мае голландец потерял способность разговаривать

    Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен снова общается с семьей. В мае футболист из-за бокового амиотрофического склероза потерял способность разговаривать.

    По информации The Scottish Sun, компания rdg Kompagne подарила голландцу компьютер, с помощью которого можно глазами выбирать нужные слова и общаться.

    «Это полностью изменило мою жизнь. Наконец-то я снова могу общаться с близкими. Я могу рассказать им, как я себя чувствую или спросить у них что-то. Я снова могу шутить и просто снова разговаривать. Никто не должен грустить из-за моей болезни. Это жизнь, и мы должны воспринимать ее такой, какая она есть. Я все еще здесь, и я все еще борюсь», – сказал Риксен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 00:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 сентября 2018, 16:08

      держись,Фернандо

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 10:26

      Страшный недуг ,никому не пожелаешь такого.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 сентября 2018, 10:20

      Жалко конечно, хорошо хоть с помощью компьютера пытается общаться.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 сентября 2018, 01:43

      Держись мужик! И восстанавливайся... ты нужен близким

      9
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