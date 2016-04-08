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  • Орлов: «Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках»

Орлов: «Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках»

8 апреля 2016, 12:18
17

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал понять, что он в курсе всех событий, которые происходят с игроками «Зенита».

«Конечно, знал, что Фернандо Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках. Так и было. Ребята, я же комментатор Орлов! Останавливает меня сотрудник ГАИ, говорит: «Геннадий, что за подонок у вас этот полузащитник! Пьяный ехал, его тормознули. Всех обложил матом, пообещал уволить».

Случались такие истории с зенитовскими воспитанниками. И про Риксена все были в курсе. В какой ночной клуб ходит. В какой? Да на Лиговке», – сказал Орлов.

Напомним, что Риксен выступал за сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Риксен Фернандо Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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APchelov
1460108986
Ну, Гена... Знал, и молчал.
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olic29ivica
1460109146
и еще пощечины раздавал всяким радимовым и другим убогим, жалко до тебя, затупка, он не добрался
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GarryVII
1460109555
мужик со дня на день коней отдаст, а этот маразматик такие вещи пишет.. кому какое дело, шнырял он или нет, мы ж мужики, нам вообще не должно быть интересно чью-то личную жизнь вне поля обсуждать
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Павелий
1460109596
Гена, ты что ли ему всё толкал? Что комментатор из тебя гнилой, что барыга.
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Финт
1460119594
Орлов инсайдер)),фамилии лучше бы научился выговаривать и игроков правильно называть тупит конкретно в трансляциях.
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Финт
1460119666
А Риксен кстати тоже в своей книге херни всякой понаписал про Зенит,писатель млин
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iuda
1460120795
Орлов ему лично и набулькивал, и вкалывал
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spartach n1
1460123847
Этож зенит-ничего удивительного !
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tanis 29
1460145858
есть бабки на скамейке - сплетницы, а есть Орлов старый сплетник на Матч ТВ.
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moskowcity-petrv
1460148331
Орлову надо дом 2 комментировать)
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