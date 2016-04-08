Орлов: «Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал понять, что он в курсе всех событий, которые происходят с игроками «Зенита».

«Конечно, знал, что Фернандо Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках. Так и было. Ребята, я же комментатор Орлов! Останавливает меня сотрудник ГАИ, говорит: «Геннадий, что за подонок у вас этот полузащитник! Пьяный ехал, его тормознули. Всех обложил матом, пообещал уволить».

Случались такие истории с зенитовскими воспитанниками. И про Риксена все были в курсе. В какой ночной клуб ходит. В какой? Да на Лиговке», – сказал Орлов.

Напомним, что Риксен выступал за сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.