Матч «Рейнджерс» – «Фейеноорд» в Лиге Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене

Игроки «Рейнджерс» выйдут на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» с траурными повязками.

Перед стартовым свистком на стадионе пройдет минута молчания в память о Фернандо Риксене, умершем в среду утром.

Матч «Рейнджерс» — «Фейеноорд» состоится 19 сентября в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее болельщики «Рейнджерс» начали приносить к «Айброксу» цветы и футболки со словами о Риксене.