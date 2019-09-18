Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Матч «Рейнджерс» – «Фейеноорд» в Лиге Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене

    Игроки «Рейнджерс» выйдут на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» с траурными повязками.

    Перед стартовым свистком на стадионе пройдет минута молчания в память о Фернандо Риксене, умершем в среду утром.

    Матч «Рейнджерс» — «Фейеноорд» состоится 19 сентября в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало игры — в 22:00 мск.

    Ранее болельщики «Рейнджерс» начали приносить к «Айброксу» цветы и футболки со словами о Риксене.

    • С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
    • Голландец перешел в «Рейнджерс» в 2000 году из «АЗ Алкмаар». За семь лет Риксен сыграл 71 матч за шотландский клуб, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru