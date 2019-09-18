Матч «Рейнджерс» – «Фейеноорд» в Лиге Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене

Игроки «Рейнджерс» выйдут на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» с траурными повязками.
Перед стартовым свистком на стадионе пройдет минута молчания в память о Фернандо Риксене, умершем в среду утром.
Матч «Рейнджерс» — «Фейеноорд» состоится 19 сентября в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее болельщики «Рейнджерс» начали приносить к «Айброксу» цветы и футболки со словами о Риксене.
- С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
- Голландец перешел в «Рейнджерс» в 2000 году из «АЗ Алкмаар». За семь лет Риксен сыграл 71 матч за шотландский клуб, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.