Личка сообщил, сколько будет лечиться Лунев

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, сколько времени понадобится на восстановление вратарю Андрею Луневу.

– Травму получил Андрей Лунeв. Когда ожидать его возвращения в состав?

– Да, Андрей получил травму, он какое‑то время играл на уколах. Из‑за ситуации с коленом, к сожалению, он пропустит минимум месяц, может быть, больше. 4–6 недель – 100%.

Таким образом, Лунев, вероятно, не сыграет до следующего года.

Голкипер пришел в клуб летом.

Лунев брал РПЛ с «Зенитом».

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