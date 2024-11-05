Личка сообщил, сколько будет лечиться Лунев

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, сколько времени понадобится на восстановление вратарю Андрею Луневу.
– Травму получил Андрей Лунeв. Когда ожидать его возвращения в состав?
– Да, Андрей получил травму, он какое‑то время играл на уколах. Из‑за ситуации с коленом, к сожалению, он пропустит минимум месяц, может быть, больше. 4–6 недель – 100%.
- Таким образом, Лунев, вероятно, не сыграет до следующего года.
- Голкипер пришел в клуб летом.
- Лунев брал РПЛ с «Зенитом».
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