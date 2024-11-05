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    Личка сообщил, сколько будет лечиться Лунев

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, сколько времени понадобится на восстановление вратарю Андрею Луневу.

    – Травму получил Андрей Лунeв. Когда ожидать его возвращения в состав?

    – Да, Андрей получил травму, он какое‑то время играл на уколах. Из‑за ситуации с коленом, к сожалению, он пропустит минимум месяц, может быть, больше. 4–6 недель – 100%.

    • Таким образом, Лунев, вероятно, не сыграет до следующего года.
    • Голкипер пришел в клуб летом.
    • Лунев брал РПЛ с «Зенитом».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 20:47
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    Комментарии (3)
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    neim
    1730832365
    Лещук не плохо сейчас выглядит, заменит поставщика косяков.
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    Интерес
    1730834565
    До весны,значит.
    Ответить
    zigbert
    1730891530
    Для Лещука будет возможность проявить себя.
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