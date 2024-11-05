Семшов обвинил иностранцев в драке на матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим видением драки, случившейся по ходу матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2)

«Насчет стычки: иностранцы перебарщивают, потасовки возникают из-за их вопиющего поведения.

Такое ощущение, что они ждут этих матчей, чтобы выяснить, какие иностранцы круче, они все время замешаны в этих потасовках, стычках, боданиях, подниманиях.

Русские футболисты не замешаны в этих потасовках, они уже потом подключаются, когда иностранцы переходят край.

Надо их приструнить, чтобы они играли в футбол. Есть тренеры и судья, они могут этими моментами руководить», – написал Семшов.

В результате драки красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE