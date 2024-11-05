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    • Семшов обвинил иностранцев в драке на матче ЦСКА – «Спартак»

    Семшов обвинил иностранцев в драке на матче ЦСКА – «Спартак»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим видением драки, случившейся по ходу матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2)

    «Насчет стычки: иностранцы перебарщивают, потасовки возникают из-за их вопиющего поведения.

    Такое ощущение, что они ждут этих матчей, чтобы выяснить, какие иностранцы круче, они все время замешаны в этих потасовках, стычках, боданиях, подниманиях.

    Русские футболисты не замешаны в этих потасовках, они уже потом подключаются, когда иностранцы переходят край.

    Надо их приструнить, чтобы они играли в футбол. Есть тренеры и судья, они могут этими моментами руководить», – написал Семшов.

    • В результате драки красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
    • Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.11.2024 16:23
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    Комментарии (11)
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    ...уефан
    1730813587
    ..."Их-тьма, а нас-рать!"(с)...
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    The only one
    1730813784
    понакупали...
    Ответить
    NewLife
    1730814059
    Бред обиженного кретина.
    Ответить
    Борис34684
    1730814872
    А при чем иностранцы, когда такие как Литвинов не далеко ушли.
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    subbotaspartak
    1730815204
    Экстрадировать...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730816094
    Говорит Смешов,который давал пендаль судье на поле! Легионер,видимо)
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    zastenkinar
    1730816316
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    andr45
    1730816900
    А чего так беззубо и обезличено? Ведь, не все же иносранцы лезут в драку? Не все же играют у меринов и в бразильском заповеднике) Пиши прямо - Пьянич, Родригао, Мозес, Роша, ...
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730821504
    Кстати, он сейчас описал обстановку в стране, что на нашей земле, приезжие свои разборки устраивают, сколько таких видео, один москвабад чего стоит, толпами месятся
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1730821835
    В общем дерби перестало существовать как противостояние двух московских клубов. Рвотные позывы подкатывали при просмотре этого. Гыгыгы
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