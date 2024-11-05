Карпин вновь сообщил, что думает об уходе из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вновь заявил, что думает об уходе из клуба.

– После матча с «Ахматом» вы говорили о мыслях об отставке. Сегодня изменилось отношение?

– Нет, это не было связано с футболом.

– Вы не обсуждали с руководством свои мысли об уходе?

– Мысли есть, но мы с руководством их не обсуждали. Зачем мне озвучивать мои мысли. Когда будет решение, тогда озвучу его.

Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

Команда идет в РПЛ 10-й.

У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.

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