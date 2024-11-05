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    • Комличенко заявил, что все футболисты «Ростова» находятся не в лучшей форме

    Комличенко заявил, что все футболисты «Ростова» находятся не в лучшей форме

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко пожаловался на плохую форму команды.

    – Как «Ростову» выйти из кризиса?

    – Я откуда знаю? Если бы знал, «Ростов» бы уже давно из него вышел, – сказал Комличенко. – С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.

    – Не кажется ли вам, что оборона «Ростова» играет разрозненно?

    – Не то, что разрозненно, просто, все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.

    – На какое место рассчитывает «Ростов» в этом сезоне?

    – Подальше от стыков.

    • В последнем туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
    • «Ростов» идет в РПЛ 10-м.
    • В эти минуты «Ростов» проводит кубковый матч против «Спартака». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.11.2024 18:47
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1730828582
    То есть Комличенко сказал, что Карпин никакой не тренер и даже не физрук) А так себе, эстонский тренеришка_
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    Pourquoi pas
    1730833767
    А в межсезонье чё делали? Пиво с'раками лакали?
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