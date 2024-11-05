Комличенко заявил, что все футболисты «Ростова» находятся не в лучшей форме

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко пожаловался на плохую форму команды.

– Как «Ростову» выйти из кризиса?

– Я откуда знаю? Если бы знал, «Ростов» бы уже давно из него вышел, – сказал Комличенко. – С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.

– Не кажется ли вам, что оборона «Ростова» играет разрозненно?

– Не то, что разрозненно, просто, все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.

– На какое место рассчитывает «Ростов» в этом сезоне?

– Подальше от стыков.

В последнем туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

«Ростов» идет в РПЛ 10-м.

В эти минуты «Ростов» проводит кубковый матч против «Спартака». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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