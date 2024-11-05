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    В «Динамо» назвали задачу на сезон

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ждет от команды как минимум попадания в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

    «Критика Марцела Лички? Не читаем подобное. Я уже говорил, что на сегодня по игре к команде вопросов нет. Сезон еще не закончился, и итоги промежуточные мы еще не подводим.

    Какой результат удовлетворит? Мы говорили уже о нашем целевом месте. Результат, который позволит его достигать, нас удовлетворит. Чемпионство? Это место в тройке», – сказал Пивоваров.

    • «Динамо» идет на 4-м месте.
    • В прошлом сезоне команда финишировала 3-й.
    • «Динамо» также претендует на Фонбет Кубок России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    05.11.2024 18:08
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    Комментарии (3)
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    neim
    1730822077
    С такой игрой как сейчас, будет вам тройка, с минусом.
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    Каратель помойников
    1730822866
    Главная задача - отстажировать Мостового,а потом хоть в омут с головой)
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    saf05
    1730838376
    Это ****** а не задача, стать чемпионом вот задача
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