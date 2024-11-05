В «Динамо» назвали задачу на сезон

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ждет от команды как минимум попадания в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Критика Марцела Лички? Не читаем подобное. Я уже говорил, что на сегодня по игре к команде вопросов нет. Сезон еще не закончился, и итоги промежуточные мы еще не подводим.

Какой результат удовлетворит? Мы говорили уже о нашем целевом месте. Результат, который позволит его достигать, нас удовлетворит. Чемпионство? Это место в тройке», – сказал Пивоваров.

«Динамо» идет на 4-м месте.

В прошлом сезоне команда финишировала 3-й.

«Динамо» также претендует на Фонбет Кубок России.

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