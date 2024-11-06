Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • ⚡️ Лига чемпионов. «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» – 4:1

    ⚡️ Лига чемпионов. «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» – 4:1

    «Спортинг» неожиданно выиграл у «Манчестер Сити» с крупным счетом.

    Португальцы разгромили соперника со счетом 4:1 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Хет-трик оформил Виктор Дьекереш. Два из трех голов он забил с пенальти.

    Этот матч стал последним для Рубена Аморима на посту главного тренера «Спортинга» в ЛЧ перед уходом в «Манчестер Юнайтед».

    Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур

    Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фоден, 4; 1:1 – Дьекереш, 38; 2:1 – Араухо, 46; 3:1 – Дьекереш (с пенальти), 49; 4:1 – Дьекереш (с пенальти), 81.

    Незабитый пенальти: нет – Холанд, 69.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Пять трансферных целей «МЮ» на зиму 1
    Символическая сборная 4-го тура Лиги чемпионов
    Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeStar
    1730844141
    холанд беспонтовая хрень все-таки. хуже мораты, пользы 0, не умеет ничего кроме как продавить и ударить - как лукаку. Только лукаку порит кучу моментов, а холанд их даже не имеет. плюс замены гвардиола не любит как я понял. поздно начал выпускать хотя де брюйне лучше бы не выходил, отыграл так будто он с африки в футбол попал по поддельному паспорту )
    Ответить
    PushkaStrashnaya
    1730844719
    Нормально так Ляпосей навешали.
    Ответить
    Niklas80
    1730859624
    Срочно дайте лысому шарлатану ещё лярд на усиление.)
    Ответить
    biber.ru
    1730868089
    Какой-то другой мир.
    Ответить
    САНЁК17
    1730868392
    Лидеры вчера совсем не лидерский играли, Милан сливочных по имели , Спортинг Сити жестко толкали
    Ответить
    Oldtrafford83
    1730869724
    Аморим ещё до приезда на ОТ начал гонять голубей))
    Ответить
    zigbert
    1730875238
    Становится понятно почему МЮ пригласил Аморима.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 