⚡️ Лига чемпионов. «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» – 4:1

«Спортинг» неожиданно выиграл у «Манчестер Сити» с крупным счетом.

Португальцы разгромили соперника со счетом 4:1 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Хет-трик оформил Виктор Дьекереш. Два из трех голов он забил с пенальти.

Этот матч стал последним для Рубена Аморима на посту главного тренера «Спортинга» в ЛЧ перед уходом в «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур

Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Фоден, 4; 1:1 – Дьекереш, 38; 2:1 – Араухо, 46; 3:1 – Дьекереш (с пенальти), 49; 4:1 – Дьекереш (с пенальти), 81.

Незабитый пенальти: нет – Холанд, 69.

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