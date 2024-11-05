Фонбет Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» (0:1)

«Спартак» начал плей-офф Фонбет Кубка России с поражения от «Ростова». Ростовчанам хватило гола Мохамеда Мохеби с пенальти.

У москвичей на 86-й минуте удалили Олега Рябчука.

На 44-й минуте у «Спартака» пенальти не реализовал Эсекьель Барко.

Ответный матч – через три недели в Ростове-на-Дону.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Мохеби, 72 (с пенальти).

Удаления: Рябчук, 86 – нет.

Нереализованные пенальти: Барко, 44 – нет.

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