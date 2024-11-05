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    Фонбет Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» (0:1)

    «Спартак» начал плей-офф Фонбет Кубка России с поражения от «Ростова». Ростовчанам хватило гола Мохамеда Мохеби с пенальти.

    У москвичей на 86-й минуте удалили Олега Рябчука.

    На 44-й минуте у «Спартака» пенальти не реализовал Эсекьель Барко.

    Ответный матч – через три недели в Ростове-на-Дону.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Мохеби, 72 (с пенальти).

    Удаления: Рябчук, 86 – нет.

    Нереализованные пенальти: Барко, 44 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 20:29
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    Комментарии (171)
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    ySS
    1730834899
    Ростов с победой. Кто реализует пенальти, тот и выигрывает) Аморалу надо продать Литвинова, Денисова, Зиньковского, Умярова, Селихова и Пруцева! И срочно купить новых Абен, Вилианов, Шамаров и Таварешей!)))
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    Шустик
    1730835794
    Чего это время остановилось? Пол-часа назад ушел, было 103 коммента, сейчас пришел и снова 103 коммента? Видно время остановилось, пора отойти на время!!! Стыдно за рыл!!! Зенит Чемпион!!!!!
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    Номэд
    1730846519
    Все вшивые бом.жи залезли обратно в баки, доедать брошенные плесневелые объедки. И только блаженный мультик шустик (он же говноша) сначала всё доел и сейчас вылез из коробки из-под холодильника и буйствует на ветке.
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    Oldtrafford83
    1730870035
    Игра была прям совсем не очень, Ростов с победой, Спартаку делать выводы!!!
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    Oldtrafford83
    1730870156
    Раньше после подобной новости хоть комменты были весёлые, а теперь и тут всё однотипно, никак видимо обновление методички не выйдет))
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    Борис34684
    1730873128
    Спартак скоро вообще разучиться играть без красных карточек, родной цвет так сказать.Проигрывать не умеют, начинают хамить и грубо играть, а ещё на армейцев бочку катят, позор.
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    zigbert
    1730877073
    Плохо не то что проиграли а вот эта беспомощность отдельных игроков, когда нужно отыгрываться а мяч летит куда то в аут. Конечно предыдущая игра отняла много сил и настрой был не совсем должным. А сколько ошибок сделал Селихов? Все это передается на команду. Игра была равной, ничья была бы более закономерной. Но по счету ничего еще не потеряно в ответной игре. Ростов с победой!
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    WE ARE FOR PETER
    1730882293
    Спартак днище
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    Январь 59
    1730888362
    Ну зачем так громко говорить о поражении Спартака. Ну ведь можно было заголовок составить так :" Ростов на выеезде победил в Кубковом матче". Так волки сыты и овцы целы.
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    БАЗАРА НЕТ
    1730903196
    Тушинский колхоз умыли
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