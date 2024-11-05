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    • «Спартак» в декабре проведет собрание, на котором определят перспективы игроков команды

    «Спартак» в декабре проведет собрание, на котором определят перспективы игроков команды

    В декабре у «Спартака» запланировано собрание совета директоров с участием главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Томаша Амарала.

    По данным Metaratings.ru, оба специалиста выскажутся о дальнейших перспективах большинства футболистов красно-белых.

    Целями клуба в зимнее трансферное окно являются центральный полузащитник оборонительного плана, вингер и нападающий. Однако эти трансферы станут возможны только при уходе кого-то их нынешних легионеров команды.

    Все решения по зимнему трансферному окну и переговоры с потенциальными новичками могут начаться после декабрьского собрания.

    • После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место, набрав 25 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.
    • Сейчас в заявке красно-белых значится 48 футболистов: 35 россиян и 13 легионеров.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.11.2024 22:01
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1730834349
    Аморальный расчищает поляну для очередных "своих".
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    Челнинец
    1730839617
    Жаль Дуарте сбагрят
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    BRO_football
    1730842393
    В следующем сезоне все играете в ФНЛ. Вот и все перспективы!
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    timon2401
    1730867127
    " после ухода легионеров"((( т.е. сброд в лице Литвинова, Денисова, Умярова, Зиньковского, Зобнина (с самой большой з/п) рассмотрению не подлежит??? при Лёне лихо было, а сейчас вообще крах(((((
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