«Спартак» в декабре проведет собрание, на котором определят перспективы игроков команды

В декабре у «Спартака» запланировано собрание совета директоров с участием главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Томаша Амарала.

По данным Metaratings.ru, оба специалиста выскажутся о дальнейших перспективах большинства футболистов красно-белых.

Целями клуба в зимнее трансферное окно являются центральный полузащитник оборонительного плана, вингер и нападающий. Однако эти трансферы станут возможны только при уходе кого-то их нынешних легионеров команды.

Все решения по зимнему трансферному окну и переговоры с потенциальными новичками могут начаться после декабрьского собрания.

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место, набрав 25 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.

Сейчас в заявке красно-белых значится 48 футболистов: 35 россиян и 13 легионеров.

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