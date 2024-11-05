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Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

5 ноября 2024, 22:19
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак»«Ростов» (0:1).

  • Единственный гол был забит с пенальти.
  • У «Спартака» на 44-й минуте 11-метровый не реализовал Эсекьель Барко.
  • Ответный матч – через 3 недели в Ростове-на-Дону.

«Спартак» попал под похмелье от дерби. Сил и эмоций против ЦСКА было потрачено столько, что, мне кажется, со второго дня на третий Деян Станкович мог бы в гораздо большей степени ротировать состав, чем выпустить только Селихова вместо Максименко, Дуарте вместо Бабича и Николсона вместо Угальде. ЦСКА не нанес ни одного удара в створ спартаковских ворот, «Ростов», сто лет никого нигде не обыгрывавший, сделал это семь раз. Против трех у красно-белых.

Прессинг «Ростова», не дававший «Спартаку» спокойно начинать атаки, работал гораздо эффективнее, чем в недавнем матче чемпионата. Можно, конечно, упрощать – мол, одна команда не реализовала пенальти, а другая реализовала, вот и результат. С одной стороны, да, с другой, «Спартак» вообще действовал заторможенно, и это как раз м кажется мне похмельем от дерби.

И простых ошибок было гораздо больше. Особенно ими грешил, по моим наблюдениям, Денисов. Огромное количество плохих приемов мяча, пасов в аут и соперникам. С ЦСКА же такого у него не было! Значит, не восстановился. И полузащита, Умяров – Пруцев – Барко, в дерби смотрелась гораздо интереснее.

Диковато выглядел выход на замену на позицию одной из «восьмерок» Мангаша. Фланговый игрок, он просто не понимал, что делать в центре, его тянуло на край. Понимаю, что в обычной ситуации там играл бы Зорин, дисквалифицированный после удаления в Махачкале, но выход португальца в середину поля был все равно абсолютно непонятен.

Судя по выходам на замену Игнатова и Зиньковского, они опустили руки и не чувствуют себя частью обоймы. А вот Виллиан Жозе, наоборот, стремился быть везде – даже с перебором. Однажды пришел на свою половину, чтобы разогнать атаку (!), едва не столкнувшись там с партнером. В другой раз пытался забить с центра поля после обреза соперника, увидев, что Ятимов далеко вышел, – за попытку респект, но Жозе сейчас не Кордоба. Но бразилец, по крайней мере, вышел рубиться и доказывать, в отличие от двоих россиян.

Заметно нервничал Селихов, у которого совсем не шла игра ногами. Дважды его ошибками не воспользовались, один раз после панического розыгрыша случился угловой, после которого Умяров сделал наступ. Пенальти (на мой взгляд – был), гол, проигрыш.

Все закончилось еще и безумной красной карточкой Рябчука, который, по идее, должен был быть первый на мяче после паса назад Зиньковского, но зачем-то, поставив корпус, воткнулся человеку шипами под колено. Карточка даже не красная, а бордовая. Но, вспоминая, сколько сил потратил Рябчук в дерби, в котором был и впереди, и сзади, делаю вывод, что к концу следующей игры он уже просто не контролировал свое тело. Этот момент – последний штрих к тому, как мучился «Спартак» в этом матче.

Ничего для «Спартака» не потеряно, один мяч в ответном матче отыграть можно. Но сегодня это было невразумительное зрелище, и решения Станковича – как по старту, так и по заменам – были куда менее обоснованными, чем в Нижнем и с ЦСКА. Для него эта игра – маленькая (не надо раздувать) творческая неудача», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1730844245
Ничего не потеряно даже если проиграют в Ростове. Но такие матчи нужно забирать, когда соперник ничего не создает у ворот твоих и сидит в обороне, а шансы забить есть
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