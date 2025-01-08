Слуцкий поспорил с Азаматом по поводу результатов медийных клубов в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий призвал относиться спокойнее к победам команд из Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Оппонировал ему Азамат Мусагалиев – шоумен и президент медиафутбольного клуба ФК «10».

– На мой взгляд, медиафутбол от слова медиа имеет только контент. Я был на тренировке ФК «10»: Киреев, Рыбус, Идову, Голышев, Помазан играли в РПЛ. И это только те, кого я знаю. Назвать это медиакомандой я уже не могу.

Клуб из Медиалиги [»Амкал»] обыгрывает «Коломну» в Кубке России [со счетом 8:1]. Так у вас футболисты в 100 раз сильнее. Чем вы гордитесь? Вы же не медиафутболисты.

Если бы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов обыграли бы на поле «Коломну», я бы поаплодировал и задумался, что там в «Коломне».

На мой взгляд, если сегодня 2Drots сильнее «Коломны», вы должны радоваться победе, но не преподносить так, что Медиалига всех покорила. Более сильная команда победила слабую, решила задачу, вышла в следующий раунд.

– У меня сыну полтора года, он говорит мне: «Папа, пока». Я буду радоваться этому, а мне кто-то скажет: «А что ты радуешься, это же человек, он должен разговаривать».

– Да, но если ребенок тебе в полтора года говорит «Пока», а ты его воспринимаешь как гения…

Если он в таком возрасте тебе прочитает поэму Пушкина, этому надо радоваться. А если он просто сказал тебе «Пока», ты говоришь ему: «Молодец, сынок, я пошел».

Но ты не говоришь, что мой сын особенный, я воспитал гения, он особенный ребенок.