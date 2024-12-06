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    • Угальде признался, что не понимает формат Фонбет Кубка России

    Угальде признался, что не понимает формат Фонбет Кубка России

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил формат Фонбет Кубка России.

    «Нам нужно быть сконцентрированными только на своей игре. Таблица будет важна лишь после последнего тура. Мы сделаем всe возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху.

    Как и выиграть Кубок. Кстати, я так до конца и не понял эту систему с выбыванием в другую сетку. Но главное, что у нас по-прежнему есть шанс выиграть трофей», – сказал Угальде.

    • «Спартак» в ноябре вылетел из Пути РПЛ от «Ростова».
    • В Пути регионов москвичи сыграют с «Акроном».
    • Угальде в России год.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    06.12.2024 19:54
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    7:1
    1733504971
    какой позор попасть в путь регионов!
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    Дубина
    1733505196
    Газпром под себя этот тупой кубок сгородил)))
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    BAIv
    1733506828
    Правильно сказал: идиоты испоганили кубок, наверное так легче денег вымогать с богатых клубов
    Ответить
    ...уефан
    1733507896
    ...не думай об этом, спать плохо будешь. А оно нам надо?...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733511086
    Не загоняйся. Мы местные не можем понять, а Вы и подавно…
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1733535496
    Никто не понимает
    Ответить
    Борис34684
    1733538903
    А что есть те кто понимает? Кто то делал под себя, в случае вылета зайти с другого бока.
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