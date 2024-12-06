Угальде признался, что не понимает формат Фонбет Кубка России

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил формат Фонбет Кубка России.

«Нам нужно быть сконцентрированными только на своей игре. Таблица будет важна лишь после последнего тура. Мы сделаем всe возможное, чтобы в итоге оказаться на самом верху.

Как и выиграть Кубок. Кстати, я так до конца и не понял эту систему с выбыванием в другую сетку. Но главное, что у нас по-прежнему есть шанс выиграть трофей», – сказал Угальде.