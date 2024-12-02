Станковичу грозит наказание за удар по скамейке запасных на стадионе «Ростова»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.

Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.

Повреждение уже устранили. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

Ростовчане оценили ущерб в 66–70 тысяч рублей.

«Рассмотрим запись в рапорте комиссара матча «Ростов» – «Спартак» о том, что главный тренер «Спартака» Станкович ударом руки умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных», – сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.