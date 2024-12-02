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    • Станковичу грозит наказание за удар по скамейке запасных на стадионе «Ростова»

    Станковичу грозит наказание за удар по скамейке запасных на стадионе «Ростова»

    Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

    • Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
    • Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
    • Повреждение уже устранили. Видео инцидента можно посмотреть здесь.
    • Ростовчане оценили ущерб в 66–70 тысяч рублей.

    «Рассмотрим запись в рапорте комиссара матча «Ростов» – «Спартак» о том, что главный тренер «Спартака» Станкович ударом руки умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных», – сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 14:14
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    Комментарии (19)
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    oyabun
    1733139144
    Им совсем заниматься больше нечем? Сказал же тренер что возместит. То есть это дело его и Ростова. Чего они лезут то? Или для того чтобы под этим предлогом впаять дискву тренеру на несколько матчей?
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    Krics
    1733139402
    Стоимость бронестекла 20-30 тысяч,в Ростове оргстекло 66-70, и это Москва дорогой город? имхо.
    Ответить
    ...уефан
    1733139542
    ...ну, разбил... Нечаянно)... На счастье и фарт...
    Ответить
    ...уефан
    1733139686
    ..."Да! И уберите хлеб из овина! Я подожгу овин"(с)...
    Ответить
    TIMOTHY
    1733141377
    Метлу в зубы и улицы в Ростове подметать! Куда тушинские не приедут везде от них срач хамство грубость
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    nik55
    1733143537
    кдк --главное бабки срубить
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    Каратель помойников
    1733144765
    Неужели скамейка в суд подала? Вот что делает газпрём животворящий)
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    Спартач80
    1733146509
    Как можно УМЫШЛЕННО разбить бронестекло голой рукой ?.... Он на видео сам окуел, что оно разбилось...
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    subbotaspartak
    1733147456
    А штраф Ростову за травмоопасное стекло?
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    zigbert
    1733151539
    Когда дело касается штрафов КДК не упустит момент.
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