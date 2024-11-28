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  • В «Ростове» подсчитали ущерб от удара Станковича по скамейке запасных

В «Ростове» подсчитали ущерб от удара Станковича по скамейке запасных

28 ноября 2024, 22:57
24

Директор стадиона «Ростов Арена» Геннадий Попов ответил на вопросы об ущербе от действий главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
  • Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
  • Повреждение уже устранили. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

– Вы достаточно быстро починили скамейку запасных.

– На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили.

– Из какого материала он сделан, можно ли было пораниться об него?

– Наподобие оргстекла. А насчет пораниться… даже не знаю.

– Во сколько можете оценить ущерб?

Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей.

– Ждете денежный перевод от Станковича?

– Как решит КДК, а дальше уже будем смотреть.

– Раньше с подобным сталкивались?

– На моей памяти такого не было.

– Что сыграло свою роль при порче имущества?

– Эмоции, это же футбол, страсти накалились. Уверен, у тренера не было желания специально сломать.

– Претензий нет?

– Нет, претензий нет.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Ростов Станкович Деян
Комментарии (24)
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rash1959
1732825225
да этому пластику цена 100 рублей. ох-евшие воры.
Ответить
Марк Аврелий!
1732828088
Придется полностью реставрировать стадион
Ответить
VVM1964
1732829959
Вот лишнее подтверждение процветающей коррупции в стране - этот кусок говна НУ НИКАК не может стоить таких денег !!!
Ответить
momwig_
1732830939
Ростов кем фигансируется?.. Вот за этот кусок говна, который бьётся от удара без замаха, 60-70 тысяч?
Ответить
FWSPM
1732831423
Хулиган!
Ответить
=Cпартак=
1732846948
Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей. из золота что ли?
Ответить
subbotaspartak
1732852648
Поправим бюджет Ростовской области.
Ответить
mahan
1732862332
66-70 т. руб. что за бред. Уж сразу бы миллионов 6 сказал бы. ))))
Ответить
oyabun
1732869061
"..вас обманули это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс..". Видимо оргстекло это было дорого как память, потому и стоимость такую называют.
Ответить
ivany4
1732876678
Оказывается Ростов по стоимости жизни далеко вперед ушел от столицы.)) Лист пластика 3х1,5 стоит мах 5тыр. Остальное работа и моральные издержки??))
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