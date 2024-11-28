В «Ростове» подсчитали ущерб от удара Станковича по скамейке запасных

Директор стадиона «Ростов Арена» Геннадий Попов ответил на вопросы об ущербе от действий главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.

Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.

Повреждение уже устранили. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

– Вы достаточно быстро починили скамейку запасных.

– На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили.

– Из какого материала он сделан, можно ли было пораниться об него?

– Наподобие оргстекла. А насчет пораниться… даже не знаю.

– Во сколько можете оценить ущерб?

– Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей.

– Ждете денежный перевод от Станковича?

– Как решит КДК, а дальше уже будем смотреть.

– Раньше с подобным сталкивались?

– На моей памяти такого не было.

– Что сыграло свою роль при порче имущества?

– Эмоции, это же футбол, страсти накалились. Уверен, у тренера не было желания специально сломать.

– Претензий нет?

– Нет, претензий нет.

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