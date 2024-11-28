В «Ростове» подсчитали ущерб от удара Станковича по скамейке запасных

Директор стадиона «Ростов Арена» Геннадий Попов ответил на вопросы об ущербе от действий главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Серб разбил защитное стекло на скамейке запасных.
- Он извинился за это и заявил о готовности возместить ущерб.
- Повреждение уже устранили. Видео инцидента можно посмотреть здесь.
– Вы достаточно быстро починили скамейку запасных.
– На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили.
– Из какого материала он сделан, можно ли было пораниться об него?
– Наподобие оргстекла. А насчет пораниться… даже не знаю.
– Во сколько можете оценить ущерб?
– Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей.
– Ждете денежный перевод от Станковича?
– Как решит КДК, а дальше уже будем смотреть.
– Раньше с подобным сталкивались?
– На моей памяти такого не было.
– Что сыграло свою роль при порче имущества?
– Эмоции, это же футбол, страсти накалились. Уверен, у тренера не было желания специально сломать.
– Претензий нет?
– Нет, претензий нет.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов