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  • Канчельскис – о Фонбет Кубке России: «Устроили клоунаду и цирк»

Канчельскис – о Фонбет Кубке России: «Устроили клоунаду и цирк»

29 ноября 2024, 01:11
11

Андрей Канчельскис недоволен форматом проведения Фонбет Кубка России.

Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» разозлил невылет «Спартака» из турнира после двух поражений от «Ростова».

«Что за безобразие? Что это за такой формат Кубка России, когда проиграли, но потом опять играют? Устроили клоунаду и цирк.

Раньше играли, что проигравшая команда вылетела, и всe. А сейчас «Спартак» вылетел, сыграет с кем-то и может в финале Кубка России сыграть с «Ростовом». Кто придумал этот формат?

Но в данной ситуации «Спартак» отдал все эмоции и силы на «Локомотив». Уже в Кубке красно-белые были слабее, чем «Ростов». «Спартаку» удачи в Пути регионов», – сказал Канчельскис.

  • Известны все полуфиналисты Пути РПЛ и четвертьфиналисты Пути регионов.
  • Жеребьевка состоится в субботу, 30 ноября.
  • Первые матчи новых этапов Кубка пройдут 11-13 марта 2025 года.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1732853052
Да, в играх на кубок обычно проигравшие вылетают, А тут продолжают, Но и другую задачу решают: Количество матчей увеличивают, посещаемость (сборы) поднимают.
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Давид59
1732859409
Не соглашусь. После отстранения от еврокубков была задача сделать ещё один турнир. Иначе получается пустой футбольный год.
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Константин-Шапкин-google
1732860230
С судейством нужно вопрос решать,вот где клоунада!!!
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FCSpartakM
1732865243
Спартак бы и не вылетел, если не было второго шанса. Никто бы вторым составом не играл бы
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Лицом_на_клаве
1732865486
Вот и в прошлом кубке. Спартак дважды проиграл Зениту и всё равно дополз до четверть финала. Не Кубок, а цирк.
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Cleaner
1732866299
Канчельскис – о Фонбет Кубке России: «Устроили клоунаду и цирк. А МЕНЯ НЕ ПОЗВАЛИ! ОБИДНО...»
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...уефан
1732869029
...Кончита, то что Кубок мутный, ни кто и не спорит(почти)... Но тебя возмутил не окончательный не вылет, только Спартака. Но он не одинок в своём не вылете... Бухай дальше...
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andr45
1732885409
Канчельскис прав - «Спартак» – воистину чума И спартачье причина( Но есть еще щелкоперы и легион бывших, как правило неудачников и никчемушников, , которые борются, не жалея языков с этой заразой ХХ века ежеминутно, объясняя причины по которым «Спартак» должен быть уничтожен)
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zigbert
1732895232
Уже который год розыгрыш Кубка России идет по этому формату. Канчельскис явно запоздал со своим высказыванием. Только вот причем здесь Спартак?
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Gospod
1732994958
С жим согласны 99% Болельщиков страны..но тольклтне футбольные функционеры... Алаев , Дюков..и Ко.. Чущь и бред этот Кубок Россиии!!!
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