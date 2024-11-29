Канчельскис – о Фонбет Кубке России: «Устроили клоунаду и цирк»

Андрей Канчельскис недоволен форматом проведения Фонбет Кубка России.

Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» разозлил невылет «Спартака» из турнира после двух поражений от «Ростова».

«Что за безобразие? Что это за такой формат Кубка России, когда проиграли, но потом опять играют? Устроили клоунаду и цирк.

Раньше играли, что проигравшая команда вылетела, и всe. А сейчас «Спартак» вылетел, сыграет с кем-то и может в финале Кубка России сыграть с «Ростовом». Кто придумал этот формат?

Но в данной ситуации «Спартак» отдал все эмоции и силы на «Локомотив». Уже в Кубке красно-белые были слабее, чем «Ростов». «Спартаку» удачи в Пути регионов», – сказал Канчельскис.

Известны все полуфиналисты Пути РПЛ и четвертьфиналисты Пути регионов.

Жеребьевка состоится в субботу, 30 ноября.

Первые матчи новых этапов Кубка пройдут 11-13 марта 2025 года.

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