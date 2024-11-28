Известны все полуфиналисты Пути РПЛ Фонбет Кубка России и четвертьфиналисты Пути регионов

В Фонбет Кубке России прошли заключительные матчи в 2024 году.

Стали известны все полуфиналисты Пути РПЛ и четвертьфиналисты Пути регионов:

Путь РПЛ, 1/2 финала – «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Ростов».

Путь регионов, 1/4 финала, 2-й этап – «Краснодар», «Акрон», «Урал», «Динамо Мх», «Спартак», «Локомотив», «Ахмат», «Рубин».

Жеребьевка состоится в субботу, 30 ноября. Первые матчи новых этапов Кубка пройдут 11-13 марта 2025 года.

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