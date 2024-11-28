Фонбет Кубок России. «Динамо» по пенальти обыграло «Локомотив» и вышло в 1/2 финала Пути РПЛ

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Марцела Лички выбила «Локомотив», выигравший первый матч 1/4 финала со счетом 2:1.
Динамовцы благодаря голу Константина Тюкавина на 89-й минуте перевели противостояние в серию пенальти, где оказались точнее соперника.
«Локо» продолжит бороться за Кубок в Пути регионов.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0), по пенальти – 3:4 Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Тюкавин, 89.
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Источник: «Бомбардир»