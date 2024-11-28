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Фонбет Кубок России. «Динамо» по пенальти обыграло «Локомотив» и вышло в 1/2 финала Пути РПЛ

28 ноября 2024, 21:39
3

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Марцела Лички выбила «Локомотив», выигравший первый матч 1/4 финала со счетом 2:1.

Динамовцы благодаря голу Константина Тюкавина на 89-й минуте перевели противостояние в серию пенальти, где оказались точнее соперника.

«Локо» продолжит бороться за Кубок в Пути регионов.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0), по пенальти – 3:4 Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Тюкавин, 89.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Локомотив
Комментарии (3)
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...уефан
1732819565
...Локо, добро пожаловать в путь регионов, путь непредсказуемый. Хорошая компания собирается)...
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Паровозов
1732820619
Всё шло к нулевой ничье, но Тюкавин всё таки прошил Митрюшкина в конце матча.
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Красногорск_Фан
1732822580
Ну. Где те предрекали Локо бетонное чемпионство, хвалили гений Галактошки. Не верю я в него. Предал свою команду под него собранную. хрен ему а не фарт. сколько бы не было хороших игроков купленных судей . а вот выкуси
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