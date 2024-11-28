Галактионов прокомментировал кубковое поражение «Локомотива» от «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча с «Динамо».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Динамовцы победили со счетом 1:0 после поражения 1:2 в первом матче.

«Локо» уступил в серии пенальти и вылетел в Путь регионов.

«Мы играли достаточно дисциплинированно, даже если сравнивать с игрой со «Спартаком», компактно, стройно. Начали очень неплохо: хорошие скорости, атаки, плотность.

Если не считать момент Тюкавина, у соперника нечего и вспомнить. И наши моменты были хороши, как минимум моменты с Тикнизяном и Воробьевым.

Может, ничейная игра, а где‑то и мы должны были моменты свои использовать. Соперник воспользовался шансом в концовке, это обиднее всего.

Пенальти – исполнительский класс, я бы хотел отметить Митрюшкина, он – большой молодец. Надо поблагодарить ребят за самоотдачу. Плохо, что не дотерпели и пропустили этот момент в концовке.

Сказалось исполнительское мастерство. Хорошая передача, хороший гол Тюкавина. Мы, к сожалению, свои моменты не реализовали.

Ребята растут, матереют, для них это опыт большой. Продолжим свой путь в Пути регионов, значит, будем двигаться вперед через тернии к звездам, больше ничего не остается», – сказал Галактионов.

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