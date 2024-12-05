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    • Стало известно наказание для Станковича за разбитую скамейку

    Стало известно наказание для Станковича за разбитую скамейку

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за поведение во время ответного матча Кубка России с «Ростовом» (1:2).

    «Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Фото: телеграм-канал FONBET Кубок России

    • Во втором тайме матча в Ростове-на-Дону Станкович ударил по боковой стенке скамейки запасных и сломал ее.
    • После игры серб извинился и заявил, что готов возместить ущерб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2024 15:25
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    Комментарии (27)
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    TIMOTHY
    1733403023
    Гончаренко в подтрибунном помещении разговаривал не правильно и почти никто не видел, а, Сектант бородатый на всю страну кулаками махал и крушил инвентарь, видели это и дети в том числе и где справедливость!?
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    БАЗАРА НЕТ
    1733403888
    Позор Спартаку , стыдно за ромбик
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    sochi-2013
    1733406200
    Ростов надо штрафовать. За оборудование не отвечающее безопасности. Деньги Станковичу за тестирование отдать.
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    Лицом_на_клаве
    1733406461
    Псих! Пошел по стопам Тедески. Так же и закончит физрук в без вести и позоре.
    Ответить
    NewLife
    1733406875
    Деян, если понадобится фин помощь, обращайся))
    Ответить
    7:1
    1733406875
    херасе, какую рыбку он выбил) арт-объект получился, можно выставлять))
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    Spartak_forv@
    1733408327
    Эти 50 тысяч пойдут на Деда Мороза на корпоратив в КДК.Ждем новых штрафов в следующем туре,ведь впереди финансовая засуха на период зимней паузы
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    ...уефан
    1733412676
    ...один из умных работников стадиона этот осколок припрятал до времени, потом на аукционе выставит, как реликвию)...
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    andr45
    1733416511
    Вначале было стекло) Теперь оно чудесным образом превратилось в разбитую СКАМЕЙКУ) Думаю, что в ближайшем будущем выяснится, что Станкович разгромил СТАДИОН) А потом занялся разрушением зданий, вокзалов, железнодорожных вокзалов и т. д. славного города на Дону(
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    TIMOTHY
    1733419425
    Секта как всегда) наркобарыгу оправдывала как могла и сейчас за вандала втянулась по полной) вот уж точно без мозгов секта и есть секта )
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