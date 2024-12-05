Стало известно наказание для Станковича за разбитую скамейку

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за поведение во время ответного матча Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Фото: телеграм-канал FONBET Кубок России