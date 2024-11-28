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  • Смородская сказала, кто сильнее как тренер – Станкович или Карпин

Смородская сказала, кто сильнее как тренер – Станкович или Карпин

28 ноября 2024, 18:16
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Ростова» по итогам двух матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», – сказала Смородская.

  • «Ростов» выиграл первый матч в Москве со счетом 1:0, а в ответном победил 2:1.
  • Подопечные Валерия Карпина вышли в полуфинал Пути РПЛ, а подопечные Деяна Станковича продолжат выступления в Пути регионов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Ростов Карпин Валерий Станкович Деян Смородская Ольга
Комментарии (7)
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...уефан
1732808433
...вообще работу тренеров сравнивать - последнее и неблагодарное занятие. И не по этическим причинам, а по исходным данным команд и клубным структурам с их финансовыми возможностями. Да и один и тот же тренер с молодежкой или сборной будет обсираться, а с основной клубной командой будет в топе. И масса тому примеров. Ну, и как сравнить?...
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TIMOTHY
1732811028
Сравнение неуместно но станок точно неликвид! Одни понты и показуха! Взял стекло разбил урюк чтобы подумали что он переживает!) артист клоун
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andr45
1732864579
А Станкович, как тренер, сильнее Галактионова, Лички, Николича, Рахимова и т.д.)))
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