Смородская сказала, кто сильнее как тренер – Станкович или Карпин

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Ростова» по итогам двух матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», – сказала Смородская.

«Ростов» выиграл первый матч в Москве со счетом 1:0, а в ответном победил 2:1.

Подопечные Валерия Карпина вышли в полуфинал Пути РПЛ, а подопечные Деяна Станковича продолжат выступления в Пути регионов.

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