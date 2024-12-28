«Пари НН» поставили амбициозную задачу в Фонбет Кубке России

Генеральный директор АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) Максим Гафуров рассказал о целях футбольного клуба «Пари НН».
По его словам, нижегородская команда должна в ближайшие сезоны дойти до финала Фонбет Кубка России.
Поставлена задача – побороться за трофей до 2030 года.
- «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 16 очками в 18 турах.
- Из Кубка они уже вылетели, заняв последнее место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»