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  • «Пари НН» поставили амбициозную задачу в Фонбет Кубке России

«Пари НН» поставили амбициозную задачу в Фонбет Кубке России

28 декабря 2024, 09:38
2

Генеральный директор АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) Максим Гафуров рассказал о целях футбольного клуба «Пари НН».

По его словам, нижегородская команда должна в ближайшие сезоны дойти до финала Фонбет Кубка России.

Поставлена задача – побороться за трофей до 2030 года.

  • «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 16 очками в 18 турах.
  • Из Кубка они уже вылетели, заняв последнее место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Краснодаром».

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1735370671
Гончаренко снова сбежит из-за такой задачи, как и из Краснодара. ))
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Борис34684
1735372281
Хоча есть а мочи нет.
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