«Пари НН» поставили амбициозную задачу в Фонбет Кубке России

Генеральный директор АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) Максим Гафуров рассказал о целях футбольного клуба «Пари НН».

По его словам, нижегородская команда должна в ближайшие сезоны дойти до финала Фонбет Кубка России.

Поставлена задача – побороться за трофей до 2030 года.