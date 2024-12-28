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    Живоглядов ответил, сколько денег он тратит в месяц

    Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов рассказал о своих ежемесячных тратах.

    – Тебе 30 лет, пока ты без клуба. Пусть ты и уверен, что его найдeшь, но ты задумывался о том, как жить после? У многих игроков возникают с этим проблемы.

    – Мысли есть, есть финансовая подушка. Часть денег вложена в банки, всe хорошо (улыбается).

    – Одна из самых популярных тем последних месяцев – сколько футболисты тратят в месяц…

    – Да, я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тысяч и вообще до 100 тысяч рублей

    Не знаю. Это возможно, если ты живeшь на базе и никуда не выходишь. На своeм примере скажу, что я бы так не смог – у меня трое детей.

    – У тебя сколько выходит?

    – Никогда точно не считал. Секции, кружки для детей и так далее. У жены есть траты. Поэтому постоянной суммы нет.

    – Меньше миллиона рублей в месяц?

    Точно меньше.

    • «Пари НН» расторг контракт с Живоглядовым в середине октября.
    • Ранее футболист выступал за «Динамо», «Уфу» и «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.12.2024 17:55
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    Комментарии (3)
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    1735398300
    Кто ещё "в сознанку" не пошёл?
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    БАЗАРА НЕТ
    1735398342
    Скромненько
    Ответить
    FRZZ
    1735455876
    – Одна из самых популярных тем последних месяцев – сколько футболисты тратят в месяц… Это тема популярна только среди журналюг. Нам по барабану сколько денег зарабатывают футболисты и сколько тратят. Считать чужие деньги - это не порядочно.
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