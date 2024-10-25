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    • Живоглядов рассказал о реакции Гончаренко на его уход из «Пари НН»

    Живоглядов рассказал о реакции Гончаренко на его уход из «Пари НН»

    Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов высказался о ситуации с уходом из команды.

    – Гончаренко хотел, чтобы ты остался? Почему у него не получилось отстоять?

    – Мы с самого начала были в контакте с Гончаренко. Когда он пришел, мы увиделись, тепло пообщались, и он спрашивал и у меня, и у доктора, сколько мне осталось до возвращения. Сказал: «Давай восстанавливайся, будем работать».

    Когда я ему рассказал про свою ситуацию, он был не в курсе, удивлен. Сказал, что будет разговаривать с руководством.

    Читаю в некоторых медиа, что мой уход из команды – решение тренера. По этому поводу хочется сказать: рано или поздно правда о том, что происходит, станет известна.

    – Теперь до зимы тебе быть без клуба. Тяжело?

    – Пока не могу ответить, насколько это будет тяжело. Это произошло впервые в моей карьере – теперь надо ждать пару месяцев, когда откроется зимнее трансферное окно. Сейчас я все равно ничего не могу с этим поделать. Это испытание, которое мне надо пройти.

    Главное сейчас – закончить реабилитацию, осталось буквально две недели, и уже набирать физические кондиции, чтобы быть в строю и готовиться к новым вызовам.

    • 15 октября «Пари НН» сообщил о расставании с в 30-летним игроком по обоюдному согласию.
    • Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября.
    • 30-летний Живоглядов не играл в нынешнем сезоне.

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    Источник: «Чемпионат»

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