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    • Касинтура из «Динамо Мх» ответил, готов ли он перейти в «Зенит»

    Касинтура из «Динамо Мх» ответил, готов ли он перейти в «Зенит»

    Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура не против трансфера в «Зенит».

    – Где бы ты сам хотел поиграть?

    – Я бы пошел туда, где хотят меня видеть и будут любить так же, как здесь, в Махачкале. Если я почувствую, что нужен, тогда могу рассмотреть предложение. Но это должно устраивать мой клуб. Не могу сказать, что куда-то я пойду, а куда-то нет.

    Европа? Всегда хочется играть в лучших командах. Но посмотрим, что будет.

    – Пошел бы в «Зенит»?

    – Почему бы и нет? Есть люди, которые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Но почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Хочется выигрывать.

    Но, конечно, желательно в этом процессе участвовать, а не сидеть на скамейке и смотреть со стороны. Но если такой шанс показать себя... Конечно, я бы пошел. Если взять не футболиста, а другую профессию и спросить: «Пошел бы ты в другую компанию, в которой есть лучшие условия, выше зарплата, чтобы ты свою семью кормил?» Думаю, все бы побежали!

    Я уверен, что больше 90% обычных работников перешли бы. Поэтому я не понимаю реакцию людей, которые исключают такой вариант.

    • Касинтура в 2015 году приехал в Россию из Анголы, чтобы учиться.
    • В 2021-м он попал в «Уфу».
    • «Динамо Мх» подписало хавбека в 2023 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.12.2024 22:45
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