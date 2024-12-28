Касинтура из «Динамо Мх» ответил, готов ли он перейти в «Зенит»

Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура не против трансфера в «Зенит».

– Где бы ты сам хотел поиграть?

– Я бы пошел туда, где хотят меня видеть и будут любить так же, как здесь, в Махачкале. Если я почувствую, что нужен, тогда могу рассмотреть предложение. Но это должно устраивать мой клуб. Не могу сказать, что куда-то я пойду, а куда-то нет.

Европа? Всегда хочется играть в лучших командах. Но посмотрим, что будет.

– Пошел бы в «Зенит»?

– Почему бы и нет? Есть люди, которые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Но почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Хочется выигрывать.

Но, конечно, желательно в этом процессе участвовать, а не сидеть на скамейке и смотреть со стороны. Но если такой шанс показать себя... Конечно, я бы пошел. Если взять не футболиста, а другую профессию и спросить: «Пошел бы ты в другую компанию, в которой есть лучшие условия, выше зарплата, чтобы ты свою семью кормил?» Думаю, все бы побежали!

Я уверен, что больше 90% обычных работников перешли бы. Поэтому я не понимаю реакцию людей, которые исключают такой вариант.