Бурлак дал совет, как справиться с новогодним похмельем

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак раскрыл свое отношение к Новому году.

«Какое у меня главное блюдо на новогоднем столе? Каких-то предпочтений нет. Не знаю, но я как-то в последнее время не могу сказать, что придаю Новому году какое-то большое значение. С появлением детей это, наверное, немного изменилось. Главное, чтобы детям было весело на Новый год, чтобы был Дед Мороз. А так, да, ты можешь хорошо отметить праздник, но детям же все равно, они как вставали в 7-8 утра, так и встанут. Поэтому я здесь полностью отталкиваюсь от детей.

Новый год – это семейный праздник, который надо отмечать в кругу семьи. С детства ассоциации, что все дома, теплая атмосфера. И мы всегда встречаем его в России. Ассоциируется с детством, что все дома, с домашней атмосферой.

Есть ли у меня личный секрет от похмелья на Новый год? Я так сильно не пью, чтобы оно было. Повторюсь, когда есть дети, то в 7-8 утра сложно вставать с похмелья. Да и в последние три-четыре года его не было. Но, насколько я слышал, лучше бутылки пива ничего нет. Хотя не пробовал, не могу точно сказать. Так что нужно проверять, но я не планирую (смеется)» – сказал Бурлак.