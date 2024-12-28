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    Бурлак дал совет, как справиться с новогодним похмельем

    Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак раскрыл свое отношение к Новому году.

    «Какое у меня главное блюдо на новогоднем столе? Каких-то предпочтений нет. Не знаю, но я как-то в последнее время не могу сказать, что придаю Новому году какое-то большое значение. С появлением детей это, наверное, немного изменилось. Главное, чтобы детям было весело на Новый год, чтобы был Дед Мороз. А так, да, ты можешь хорошо отметить праздник, но детям же все равно, они как вставали в 7-8 утра, так и встанут. Поэтому я здесь полностью отталкиваюсь от детей.

    Новый год – это семейный праздник, который надо отмечать в кругу семьи. С детства ассоциации, что все дома, теплая атмосфера. И мы всегда встречаем его в России. Ассоциируется с детством, что все дома, с домашней атмосферой.

    Есть ли у меня личный секрет от похмелья на Новый год? Я так сильно не пью, чтобы оно было. Повторюсь, когда есть дети, то в 7-8 утра сложно вставать с похмелья. Да и в последние три-четыре года его не было. Но, насколько я слышал, лучше бутылки пива ничего нет. Хотя не пробовал, не могу точно сказать. Так что нужно проверять, но я не планирую (смеется)» – сказал Бурлак.

    • 34-летний Тарас завершил карьеру в 2022 году.
    • На счету игрока 1 матч за сборную России.
    • Больше всего игр Бурлак провел за «Крылья Советов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2024 21:43
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    АКС-74У
    1735414745
    Другой вариант - 2 бутылки пива!
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    Борис34684
    1735434081
    Правильно сказал, зачем нажираться, что бы потом искать чем лечиться.
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1735438776
    не выпил вчера. хорошо сегодня
    Ответить
    Интерес
    1735457609
    Не нажираться.
    Ответить
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