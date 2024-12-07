Вердикт ЭСК по спорным решениям Карасева в кубковом матче «Ростов» – «Спартак»

ЭСК РФС оценила решения арбитра кубкового матча «Ростов» – «Спартак» (2:1) Сергея Карасева.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 48 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Константин Кучаев в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №8 Маркиньосом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков к мячу, имевших одинаковые шансы единоборства за мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 53 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №57 Илья Жбанов в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №35 Кристофером Мартинсом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являются очевидно наказуемыми, так как мяч перелетел этих единоборствующих игроков и незначительная задержка со стороны защитника никак не повлияла на возможность нападающего сыграть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде».