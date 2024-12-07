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    • Вердикт ЭСК по спорным решениям Карасева в кубковом матче «Ростов» – «Спартак»

    Вердикт ЭСК по спорным решениям Карасева в кубковом матче «Ростов» – «Спартак»

    ЭСК РФС оценила решения арбитра кубкового матча «Ростов» – «Спартак» (2:1) Сергея Карасева.

    «Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 48 минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Константин Кучаев в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №8 Маркиньосом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков к мячу, имевших одинаковые шансы единоборства за мяч.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 53 минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №57 Илья Жбанов в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №35 Кристофером Мартинсом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являются очевидно наказуемыми, так как мяч перелетел этих единоборствующих игроков и незначительная задержка со стороны защитника никак не повлияла на возможность нападающего сыграть в мяч.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде».

    • «Спартак» вылетел в Путь регионов Фонбет Кубка России.
    • В ближайшем раунде Пути регионов москвичи сыграют с «Акроном».
    • «Ростов» в 1/2 финала Пути РПЛ встретится с «Зенитом».

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    Источник: РФС

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    07.12.2024 12:56
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    Комментарии (14)
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    Spartak_forv@
    1733566049
    Незначительная задержка Мартинса…Как еще надо хватать,чтобы было значительно?)
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    nik55
    1733566533
    Карась неприкасаемый
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    andr45
    1733568957
    Вот достойнейший ответ разным там губернаторам))) Рассейские решалы судят по ПОНЯТИЯМ (собственным)
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    andr45
    1733568970
    ДИНАМО — ЗЕНИТ «На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером. Оздоев прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру» ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК принял решение, что решала КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 На 61-й минуте КАРАСЕВ не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. На 81-й минуте РЕШАЛА «ОШИБОЧНО» не показал красную карточку армейцу Никите Ермакову. Тот на глазах КАРАСЕВА ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спарта
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    andr45
    1733569108
    Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ
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    erybov1965
    1733569586
    В футболе "крутятся большие деньги" и если ввести конкретные правила,без всяких предположительных домыслов,будет невозможно влиять на результат.Значит и заработать "серйозные бабки" будет не возможно.VAR придуман для отвода глаз,мы мол за справедливость в футболе,но ведь на введении VAR тоже кто-то заработал и продолжает зарабатывать, в том числе и официально.
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    Интерес
    1733572564
    "Спартак" посрамлён...
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    alefreddy
    1733572606
    Судит как Газпрем скажет и другого вердикта не может быть
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    russkiisergei
    1733572957
    всё верно, зачем правила? на сходке ЭСК решается всё! прав, ой как прав товарищ губернатор!!!
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    crf575757
    1733573049
    Спартак ! Когда вы уже ныть перестанете. Лучше играйте лучше. Ха-ха-ха!
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