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    Пономарев призвал жестко наказать Джикию и Глушакова

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на публикацию топ-10 самых злостных нарушителей ПДД в 2024 году среди российских спортсменов.

    «Я плохо отношусь к нарушению ПДД. Нельзя пьяным за руль садиться, как Денис Глушаков. Все футболисты думают, что они еще великие и им все дозволено. Джикия там постоянно нарушает, еще несколько ребят. Баринов удивил. Казалось, что скромный русский парень, а он так лихачит.

    Я не понимаю сотрудников ГАИ, которые не могут с ними ничего сделать. Остановите их! Уберите машину! И лишите еще прав на полгода! Какая у нас безнаказанность, всего они боятся. Все, «Спартака» уже нет, где от ГАИ могли бы отмазать. А если попадет в таком состоянии в аварию крупную или собьет кого-то – тюрьма.

    Футболисты этого пока не понимают, витают в облаках. Они думаю, что их знают, помнят, уважают. Нет, их никто уже не уважает. Через две недели все забывают, если ты не играешь», – сказал Пономарев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    28.12.2024 23:53
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    Комментарии (8)
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    FRZZ
    1735456100
    ПДД нарушать нельзя и восклицательный знак в конце. Почему то это не доходит до тупоголовых футболистов.
    Ответить
    Интерес
    1735456910
    Это решает суд,а не ГИБДД.Если есть такое количество штрафов,то эта организация выполняет свою функцию.Хотя...гаишники тоже болельщики каких-то клубов-"Полицай фанату брат,форму снял-и он фанат".Видимо,это количество штрафов наложено не болельщиками-полицейскими,или представителями ,враждующих лагерей.А так бы количество штрафов удвоилось.
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    NewLife
    1735461855
    Слышал, что в Финляндии полицейские узнают доход нарушителя и затем выписывают штраф в процентах от дохода - непросто, но действенно.
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    Taps
    1735462693
    Тупые ублюдки, Мамаев с Кокориным их ничему не научил.
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