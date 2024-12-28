Пономарев призвал жестко наказать Джикию и Глушакова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на публикацию топ-10 самых злостных нарушителей ПДД в 2024 году среди российских спортсменов.
- Первое место занял защитник «Химок» Георгий Джикия.
- Экс-капитан «Спартака» в уходящем году нарушил правила дорожного движения 652 раза.
- В десятке есть еще 4 футболиста – Александр Соболев («Зенит»), Артем Дзюба («Акрон»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).
«Я плохо отношусь к нарушению ПДД. Нельзя пьяным за руль садиться, как Денис Глушаков. Все футболисты думают, что они еще великие и им все дозволено. Джикия там постоянно нарушает, еще несколько ребят. Баринов удивил. Казалось, что скромный русский парень, а он так лихачит.
Я не понимаю сотрудников ГАИ, которые не могут с ними ничего сделать. Остановите их! Уберите машину! И лишите еще прав на полгода! Какая у нас безнаказанность, всего они боятся. Все, «Спартака» уже нет, где от ГАИ могли бы отмазать. А если попадет в таком состоянии в аварию крупную или собьет кого-то – тюрьма.
Футболисты этого пока не понимают, витают в облаках. Они думаю, что их знают, помнят, уважают. Нет, их никто уже не уважает. Через две недели все забывают, если ты не играешь», – сказал Пономарев.