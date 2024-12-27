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    • Глушакова лишат водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде

    Глушакова лишат водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде

    Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков уличен в вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщает «Комсомольская правда».

    Инцидент произошел в Ростовской области. Сотрудники Госавтоинспекции задержали кроссовер Li7, которым управлял 37-летний экс-футболист сборной России.

    Алкотестер показал содержание алкоголя 0,8 промилле. Автомобиль был отправлен на штраф-стоянку, на Глушакова сразу составили протокол. Дело было передано в суд, который определит, на какой срок футболист лишится водительских прав.

    • В этом сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки».
    • Ожидалось, что он станет тренером второй или молодежной команды «Химок». Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что этого не произойдет после смены менеджмента клуба.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    27.12.2024 21:00
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    Комментарии (22)
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    Fju-2
    1735332812
    Ну не ****** ли?
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735333179
    Свинота
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    andrei-sarap-yandex
    1735334808
    не могут лишить прав....ГЛУШАКОВ СПАРТАКОВЕЦ ......а СПАРТАКу все помогают ДОЛОЙ ЛИМИТ И ЗОБНИН и его ОПГ
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1735359968
    Таким ****** надо миллион штраф и пожизненно лишать прав
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    Volnodum
    1735361586
    И не откупится, потому что инфа "просочилась")
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    Volnodum
    1735361704
    Русская натура она такая- Плевать, что завтра деньги закончатся в пустую, главное сегодня гуляем
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    Стасбас
    1735361936
    Ой вей, на этот раз чехи не помогли))
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    Айболид
    1735381248
    глушила - типичный хряк . Даже - капитан хряков .
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    Спартак(м)
    1735390326
    Это он может
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    Саша-Юрков.-yandex
    1735473698
    Осиновый кол вбить в очко этому свинохряку.
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