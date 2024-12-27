Глушакова лишат водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде

Полузащитник медиаклуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков уличен в вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в Ростовской области. Сотрудники Госавтоинспекции задержали кроссовер Li7, которым управлял 37-летний экс-футболист сборной России.

Алкотестер показал содержание алкоголя 0,8 промилле. Автомобиль был отправлен на штраф-стоянку, на Глушакова сразу составили протокол. Дело было передано в суд, который определит, на какой срок футболист лишится водительских прав.