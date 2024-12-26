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    • Джикия и Соболев – в топ-3 среди спортсменов по нарушениям ПДД в 2024 году

    Джикия и Соболев – в топ-3 среди спортсменов по нарушениям ПДД в 2024 году

    Опубликована десятка самых злостных нарушителей правил дорожного движения в уходящем году среди российских спортсменов.

    Рейтинг возглавил защитник «Химок» Георгий Джикия, третьим идет нападающий «Зенита» Александр Соболев.

    В топ-10 также вошли футболисты Артем Дзюба («Акрон»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).

    1. Георгий Джикия (футбол) – 652 штрафа;
    2. Илья Авербух (фигурное катание) – 409 штрафов;
    3. Александр Соболев (футбол) – 264 штрафа;
    4. Артем Дзюба (футбол) – 258 штрафов;
    5. Дмитрий Баринов (футбол) – 216 штрафов;
    6. Алина Загитова (фигурное катание) – 210 штрафов;
    7. Никита Нагорный (гимнастика) – 202 штрафа;
    8. Илья Ковальчук (хоккей) – 181 штраф;
    9. Рифат Жемалетдинов (футбол) – 176 штрафов;
    10. Сергей Толчинский (хоккей) – 165 штрафов.

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    Источник: Пост Ньюс

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    Комментарии (14)
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    Интерес
    1735217549
    Они позорят виды спорта и пополняют наш бюджет.
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    Тинез Розоп
    1735217603
    Потолок то, для количества ,должен же быть для лишения?...(сотка и досвидос)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735217698
    Спартачи лидеры) хоть в чем то кроме интриг и скандалов)
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    алдан2014
    1735218255
    Вот не зря их из Спартака выперли. Негоже в славном клубе таких содержать
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    Plyash
    1735219569
    Судя по количеству нарушений - это безмозглые кретины,не уважающие своё государство и живущих рядом с ними людей.Мы для них смерды.Это избалованные своей зарплатой безрогие скоты,для которых я бы ввёл штрафы соизмеримо получаемых денег.Допустим,10 - 20% от месячного дохода.Или за 10 - 12 штрафов в год три -четыре месяца колонии общего режима(очень помогает).
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    slavа0508
    1735221225
    Джикия конечно отличился . такой со временем или убьёт кого то или сам разобьётся ...дебильное поведение на дороге ....однако ...
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    anatolich72
    1735221333
    С жиру бесятся твари!
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