Джикия и Соболев – в топ-3 среди спортсменов по нарушениям ПДД в 2024 году

Опубликована десятка самых злостных нарушителей правил дорожного движения в уходящем году среди российских спортсменов.
Рейтинг возглавил защитник «Химок» Георгий Джикия, третьим идет нападающий «Зенита» Александр Соболев.
В топ-10 также вошли футболисты Артем Дзюба («Акрон»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).
- Георгий Джикия (футбол) – 652 штрафа;
- Илья Авербух (фигурное катание) – 409 штрафов;
- Александр Соболев (футбол) – 264 штрафа;
- Артем Дзюба (футбол) – 258 штрафов;
- Дмитрий Баринов (футбол) – 216 штрафов;
- Алина Загитова (фигурное катание) – 210 штрафов;
- Никита Нагорный (гимнастика) – 202 штрафа;
- Илья Ковальчук (хоккей) – 181 штраф;
- Рифат Жемалетдинов (футбол) – 176 штрафов;
- Сергей Толчинский (хоккей) – 165 штрафов.