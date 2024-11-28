«Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам дерби с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил о претензии к судьям, работавшим на матче с «Локомотивом».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Динамовцы победили со счетом 1:0 после поражения 1:2 в первом матче и выиграли в серии пенальти.

Дерби обслуживал Павел Кукуян.

«Мы сегодня посмотрели эпизод, где Ньямси ударил в лицо Тюкавина. Со стороны показалось, что это вторая желтая карточка, и мы будем подавать в ЭСК», – сказал Гафин.

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