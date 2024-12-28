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    • «Небо и земля»: Широков определил, кто сильнее – Титов или Барко

    «Небо и земля»: Широков определил, кто сильнее – Титов или Барко

    Бывший спартаковец Роман Широков оценил игру полузащитника команды Эсекьеля Барко.

    – Барко манеру игры не поменял. Бегает с мячом. Просто когда у тебя так много мяча, не может не быть результативных действий. Они и есть. Их не может не быть. Если бы он играл чуть более рационально, было бы больше пользы – быстрее бы расставался с мячом. Но для этого надо быть или Титовым, или Аленичевым, если говорить применительно к этой позиции.

    Но в этом случае Барко играл бы на другом уровне, его бы в «Спартаке» не было. Он мяч передерживает, не сказать, что это прямо спартаковский игрок. Не хочу его даже сравнивать с Титовым и Аленичевым – это небо и земля, просто без шансов для Барко.

    – Титов и Аленичев сильнее были?

    – Они бы его обыгрывали спиной вперед. Ты же видишь тенденции, почему все время бегаешь с мячом? Он был бы намного эффективнее, если бы с мячом расставался быстрее. Он бы к нему все равно приходил, только в более опасной позиции.

    • Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • В 17 матчах сезона РПЛ у Эсекьеля 8 голов, 6 ассистов.
    • «Спартак» идет на 3-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    28.12.2024 22:23
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    Комментарии (15)
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    timon2401
    1735418905
    это какой то заказ нахваливать "своих"??? ни в коем случае не укоряю футбольных способностей Дмитрия и Егора, это значимые люди в истории Спартака...но что то последнее время одна и та же тема...наши тренеры, наши игроки...
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1735423025
    Нормально Барко катает в принципе
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    алдан2014
    1735431590
    Рома Широков бы сдох на тренировках Романцева. Барко просто пас давать сильно не кому. В старом Спартаке в пас умела играть вся команда. А тут движения под пас не всегда. Хотя при Станковиче стало намного лучше,пошла движуха.
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    ...уефан
    1735447920
    ...Широков, а футбол-то немного другой стал. Такой свободы атакующей команде, равный по классу соперник уже не даёт, как в те времена, когда трава была зеленее...
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    Каратель помойников
    1735448426
    Карьера Барко только начинается,посмотрим что будет дальше и где он ещё себя проявит. А вот где и в каких клубах "проявил" себя ширя мы уже знаем
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    rash1959
    1735454614
    Сравнивать нынешний футбол с тридцатилетней давности, вот это совсем непрофессионально. Титов и Аленичев пукнуть не успели бы , как были бы обыграны любым сегодняшним футболистом. Барко играет сегодня и сечас, и это отличная игра. Ещё через 300 лет будут вспоминать дзюбу, как самого ... Ну а мнение "самого" шрокова вообще ни о чём, ни для кого.
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    САДЫЧОК
    1735458737
    Смешной молодо арбирта бьющий! Этот Широков мало того что надменный тип-так еще и предвзятый втирает любителям футбола дичь! Барко Лучший легионе за всю историю РПЛ- у него всё четко и ничего не передерживает и всё видит и пас и отбор и динамика развития игры и сила и точность удара и перехват и КПД.
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    Spartak_forv@
    1735465034
    Чтобы классно отдать мяч,нужно чтобы игроки,которым мяч отдаешь были классными.У Барко таких немного.Именно поэтому он держит мяч,чтобы отдать точный пас,чтобы партнёр не потерял его. С Маркиньосом и Угальде он быстро перепасовывается,мяч не передерживает
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    alefreddy
    1735470817
    Рома отстал от жизни-футбол стал более скоростным.И не факт что так ярко проявили себя Егор и Дима теперь
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    Кривая да нелёгкая
    1735489919
    Все правильно) барко и угальд мусор
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