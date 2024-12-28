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    Газзаев оскорбил Лама после его слов про Россию

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на высказывания бывшего защитника сборной Германии Филиппа Лама.

    • Немецкий футболист ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару.

    «Ну, тупоголовый, что тут скажешь. В лишний раз рекламировать, отвечать на его слова не хочется. Весь мир тогда признал, что это был отличный чемпионат мира. Президент ФИФА заявил на весь мир и, в частности, нашему президенту, что это был лучший чемпионат за всю историю мировых первенств.

    Как он, Филипп Лам, может такое говорить? Здесь будут уместны слова великой русской актрисы Фаины Георгиевны Раневской, которыми и хочется ответить Ламу: «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.12.2024 21:05
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    n876
    1735410345
    Ламу то покуй на слова Газзаева. Пусть бесится усатый, усы не сбривший, за свои слова не отвечающий . Гы гы
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    Пригожин Женя
    1735414992
    Так фриц он всегда останется фрицем!
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    VVM1964
    1735419807
    Спокойнее надо относится а подобным словам - ну сказал и сказал, мало ли у кого какое мнение, так нет - не можем успокоиться уже который день !!! Да наплевать и растереть...
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    Назарян
    1735421862
    хорошо сказала Раневская !
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