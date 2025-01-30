Геркус ответил на скандальные слова Лама о ЧМ-2018 в России

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус оценил резонансное высказывание Филиппа Лама.

Немецкий футболист ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару.

«А игра сборной Германии на чемпионате мира не была ущербом? Помните, как они «сгорели» Мексике?

Пусть Филипп Лам лучше об этом поговорит. Когда футболист начинает рассуждать о политике, это всегда неприятно», – сказал Геркус.