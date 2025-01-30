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Геркус ответил на скандальные слова Лама о ЧМ-2018 в России

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус оценил резонансное высказывание Филиппа Лама.

  • Немецкий футболист ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару.

«А игра сборной Германии на чемпионате мира не была ущербом? Помните, как они «сгорели» Мексике?

Пусть Филипп Лам лучше об этом поговорит. Когда футболист начинает рассуждать о политике, это всегда неприятно», – сказал Геркус.

  • Германия приехала на ЧМ-2018 в статусе действующего чемпиона мира.
  • Немцы не смогли выйти даже в плей-офф, заняв последнее место в группе с Мексикой, Южной Кореей и Швецией.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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1738228640
В германской обосратушке виноват Путин,это понятно!
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Давид59
1738228875
Типа "сам дурак". На трамвайный базар смахивает. Не футбольная новость
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fakeid
1738229268
лам на тот момент уже завершил карьеру, какой с него спрос. всё его участие в нашем ЧМ заключалось в том, чтобы на правах бывшего капитана действующего чемпиона мира, который поднимал кубок над головой - вынести этот самый кубок на поле в матче-открытии ЧМ-2018, поставить его на красивый пьедестал, поулыбаться, пофоткаться, пожать руку дзюбе и уйти под трибуну. но, на всякий случай, рекомендую ламу не появляться ночью на думской или рубинштейна, а то мало ли.
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