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Мостовой разобрал судейство в матче «Ростов» – «Спартак»

28 ноября 2024, 10:46
8

Александр Мостовой прокомментировал работу Сергея Карасева, обслуживавшего игру между «Ростовом» и «Спартаком».

  • Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
  • Ростовчане выиграли 2:1 сегодня и 3:1 в противостоянии.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Что и следовало доказать. «Спартак» проиграл «Ростову», но не вылетает из Кубка, а проходит дальше, ждет соперника из нижней части, спокойно с ними сыграет, скорее всего выиграет и опять, может быть, встретится с «Ростовом». Вот Кубок России такой.

Хотелось бы немного поговорить об игре. Ясно, что-то, о чем я говорил перед игрой, – «Спартак» вышел не основным составом, хотя у команды и второй состав хороший. Вот они так вышли, так сыграли. Потом хотели переломить ход матча, могло получиться.

Хотел бы вернуться к судейству. Сейчас вот наблюдал комментарии судей после игры, несколько моментов по пенальти было. В двух моментах были стопроцентные пенальти, но почему‑то VAR и судьи их не дали.

Это удивительно. Когда я слышу, как они говорят: «Там было это, то, се»… Там однозначно были пенальти. По‑футбольному это пенальти, когда человек не успевает, ставит ножку специально. Но они эти нюансы не понимают.

Я вот сейчас, когда это наблюдал, был просто удивлен. А потом задают вопрос, почему судьи ошибаются. Потому что они не играли в футбол, этих нюансов, микромоментов они не знают, этих хитростей, как и что.

Там чистый был пенальти на Байрамяне. Потом уже в ворота «Ростова» – тоже пенальти», – сказал Мостовой.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Кубок Спартак Ростов Мостовой Александр
Комментарии (8)
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alp
1732781593
а что, "великий" спартак опять проиграл?
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Cleaner
1732782321
А что тут разбирать то. Судьи как могли помогали Спартаку. Закрывали глаза на наступы и грязные подкаты сзади от игроков Спартака. Но не помогло Спартаку даже это. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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FCSpartakM
1732782426
вообще Байрамян сам по ноге врезал Медине, мяч у него под контролем не был, чтобы его расценивать как блокировку.
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vvv123
1732786919
А еще свини 2 раза на голеностоп донцам наступили, а Карась желтые не дал. Это что, наш лучший свистун?
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Pourquoi pas
1732796085
Главный ВАР-рефери-эксперт отметился. А Зарема-то чё молчит?
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