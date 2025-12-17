Мостовой оценил положение Сафонова: «2-й номер «ПСЖ» – это престижно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который вернулся в состав после полугодичной паузы.

Российский голкипер провел 3 матча подряд, пропустив только в одном из них.

Он не играл с мая по декабрь, проведя в запасе 27 игр подряд.

В 20:00 мск «ПСЖ» начнет финал Межконтинентального кубка с «Фламенго».

«Постоянно звучит мысль, что Сафонову нужно уходить из «ПСЖ» в клуб, где он будет основным. А какой смысл в этом? Матвей играет в «ПСЖ», нн не сидит безвылазно на скамейке запасных.

Сафонов каждый день тренируется с лучшими игроками в мире, выступает в самых крупных турнирах на поздних стадиях. Луше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в условном «Лионе». Второй номер «ПСЖ» – это престижно, оставьте Сафонова в покое», – сказал Мостовой.