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  • Фонбет Кубок России. «Спартак» во второй раз проиграл «Ростову» (1:2) и вылетел в Путь регионов

Фонбет Кубок России. «Спартак» во второй раз проиграл «Ростову» (1:2) и вылетел в Путь регионов

27 ноября 2024, 22:26
122

«Ростов» стал третьим полуфиналистом Пути РПЛ Фонбет Кубка России вслед за ЦСКА и «Зенитом».

Команда Валерия Карпина выбила «Спартак», победив в обоих матчах 1/4 финала.

Сегодня ростовчане выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Егора Голенкова и Виктора Мелехина. У гостей отличился Кристофер Мартинс.

«Ростов» одержал победу в противостоянии с общим счетом 3:1. «Спартак» вылетел в Путь регионов.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Голенков, 19; 2:0 – Мелехин, 31; 2:1 – Мартинс, 55.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (122)
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rash1959
1732735737
Мне кажется, что все 36 мильонов, о которых так много сейчас разговоров, забрал карасёв.
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erybov1965
1732735789
Карасев еще раз показал,что не умеет держать нити игры.Такое ощущение,что он специально провоцирует игроков на получение красной карточки.Еще он стал плохо видеть,почти в одних и тех же ситуациях судит диаметрально противоположно.
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VVM1964
1732735821
Ну собственно этот матч лишний раз показал, что у нас есть только с трудом собранный один состав, на замену то трудно выпустить равноценного игрока, а уж играть вторым вообще не возможно - там многие даже на уровень ФНЛ не дотягивают ! (((
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NewLife
1732736259
карась не удивил, такое судейство было ожидаемо, просто вызвало в очередной раз блевотное чувство, что наш футбол далек от честного спорта. Хочу спросить Пруцева: тебе за что огромные деньги платят, чтобы бы ты играл в квадрат, как на тренировке, без проходов, без обострений, нах ты тогда нужен. Зорин - пустое место. Уровень мастерства Денисова, Литвинова и Хлусевича не соответствует уровню, который необходим игрокам Спартака.
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oyabun
1732736431
Очередной матч странных и глупых решений Станковича. Ты выставляешь на матч полностью дублирующий состав, чтобы основные игроки отдохнули перед суперважной игрой с Краснодаром. Понятно, что если основа в 1-й игре Ростов не обыграли, то эти и подавно не смогут. Поражение было заложено дубль-составом на 90%. Зачем тогда выгонять на поле во 2-м тайме игроков основы? Ишаку понятно, что ни 3 мяча (для ничьей и пенальти), ни тем более 4 они не отыграют. В итоге и команда ожидаемо проиграла и игроки основы не отдохнули. В то время как Краснодар свою кубковую встречу провел полностью дублем. В очной встрече с быками в воскресенье Станкович сам уменьшает шансы Спартака. Пилять!
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шахта Заполярная
1732736646
Весь сайт помоечные де*ьмом закидали, за*ранцы.
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ivany4
1732737048
Показательный матч! Сегодня познакомились с еще одним позором. Позором судейского корпуса!!! "Премудрый карась", на ходу менял правила.)) ВАР где-то пил пиво вместо судейства! Ладно он не видел нарушения правил на Спартаковцах. Но мог бы и вмешаться, когда показали горчичник Маркиньосу. Могли бы на ВАР и красную увидеть. Станкович ведь показывал карасю.)) Хватит про клоуна, давайте по игре. Нет в Спартаке второго думающего игрока, как Барко. Да и с техникой у многих игроков проблема, за исключением южноамериканцев. Пруцев не способен стать плеймейкером, не умеет держать позицию и вести игру. По хорошему у нас только полтора состава на который можно железно рассчитывать. Случись что, равноценных замен не будет. Печально...
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oyabun
1732737290
Скажите, кто следит за Спартаком-2, у нас что на позицию Денисова и там никого нет? Я не понимаю незаменимости этого футболера. Только сегодня, специально считал, он своими пасами, ударами в никуда запорол 4! и без того немногие потенциально опасные атаки Спартака. Хлусевич отчаяно просится чтобы его сбагрили уже из команды хоть куда. Зорин - надо в аренду. Пока, увы плохо. А вот Мангаш порадовал - сегодня был одним из лучших на поле своими проходами по флангу. Про судейство и говорить не хочется. Как это снос Маркиньоса в штрафной никто из судей в упор не увидел?
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шахта Заполярная
1732738947
Охренеть. Ростов выиграл у дубля Спартака в первом тайме, а на болотах праздник. Радуйтесь убо гие
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theonewhoisnotafraidofyou
1732740859
Когда Зенит вторым составом 1:0 кого-то обыграет, вся свинарня за это пишет, сами слили так типо ничего не значит игра, дубль играл, что за двуличные, мерзкие людишки, мерзко же. Судья всю игру наступы прощал клоунам, а они за судью пишут, ущербы такие
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