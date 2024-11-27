Фонбет Кубок России. «Спартак» во второй раз проиграл «Ростову» (1:2) и вылетел в Путь регионов

«Ростов» стал третьим полуфиналистом Пути РПЛ Фонбет Кубка России вслед за ЦСКА и «Зенитом».

Команда Валерия Карпина выбила «Спартак», победив в обоих матчах 1/4 финала.

Сегодня ростовчане выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Егора Голенкова и Виктора Мелехина. У гостей отличился Кристофер Мартинс.

«Ростов» одержал победу в противостоянии с общим счетом 3:1. «Спартак» вылетел в Путь регионов.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Голенков, 19; 2:0 – Мелехин, 31; 2:1 – Мартинс, 55.

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