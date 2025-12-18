Мостовой – об ударах «Фламенго» с пенальти по воротам Сафонова: «Даже беременная отобьет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1).

В серии послематчевых 11-метровых российский голкипер отразил четыре удара из пяти.

«Работа вратаря в этом и заключается. Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем. Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке – сразу появятся вопросы.

Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы «ПСЖ» проиграл по пенальти – что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд.

Понятно, что игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец», – сказал Мостовой.