Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Ростова»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал кубковое поражение «Спартака» от «Ростова» (1:2).

«Надеюсь, что «Спартак», в отличие от многих его болельщиков, избежит соблазна свалить сегодняшнее поражение на Карасева. В конце концов, Мартинс забил очень скоро после того, как не был назначен этот пенальти, – и, если бы «точки» не случилось при 2:1, это была совсем другая история, чем при 2:0. Важнее говорить о составе и игре в первом тайме.

Кстати, только что Лапочкин в телеэфире счел, что ни на Байрамяне, ни на Маркиньосе пенальти не было, это игровые эпизоды и контакты, а был – на Мартинсе, которого защитник на стандарте плотно обхватил руками. Интересно, что во время самой игры об этом эпизоде говорили меньше всего», – написал Рабинер.

«Спартак» вылетел в Путь регионов.

Жеребьевка – 30 ноября.

В этом году «Спартаку» осталось сыграть с «Краснодаром» и «Пари НН».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов