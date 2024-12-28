В «Пари НН» объяснили скандальную фразу Гончаренко в адрес арбитра Бобровского

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о значении слов Виктора Гончаренко в адрес Яна Бобровского.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».

Гончаренко дисквалифицировали на 2 матча (1 – условно).

– Про Гончаренко и случай в Ростове. Его фраза Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Как вы ее можете трактовать?

– Объясню. Мы обсуждали эту историю с Виктором Михайловичем. Там есть некий бэкграунд судейства как раз Яна в матчах с «Уралом» – он там тоже допускал подтвержденные ЭСК ошибки и выходил на следующий тур.

Это один из примеров того, какой принцип вообще назначения судей. Если футболист допустил ошибку, привез гол, то он отдыхает в следующую игру, если есть кем заменить.

Здесь допущена результативная ошибка, из-за которой «Урал» недосчитался очков, а Ян через два дня едет и зарабатывает дальше деньги и дальше судит.

Гончаренко держал это в голове, и там с его точки зрения была допущена ошибка в матче. Это все вылилось вместе в подобную фразу: «Будешь много ошибаться, тебе там недолго осталось».

То есть он имел ввиду, что там могут отстранить, если так же будешь косячить – такой посыл был. Мы на заседании ЭСК все вместе были, и знаю, что потом они нашли общий язык.

Ян свое мнение высказал, как и Виктор Михайлович, поэтому эта тема закрыта. Опять же, это эмоции», – заявил Удальцов.