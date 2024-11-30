Гончаренко – судье после 0:4 от «Ростова»: «Тебе недолго осталось»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко был зол после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4).

После игры Гончаренко кричал на главного судью Яна Бобровского. В частности, белорус сказал: «Ян, тебе недолго осталось».

В ответ петербуржский судья показал Гончаренко красную карточку. Тренер пропустит следующий матч против «Спартака».

Возможно, своей фразой Гончаренко имел в виду начавшееся расследование коррупционной схемы в российском судействе.

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