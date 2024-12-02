В «Пари НН» прокомментировали скандальную фразу Гончаренко в адрес судьи

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о поведении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье Яну Бобровскому, что ему «недолго осталось».

Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.

Следующий соперник «Пари НН» – «Спартак».

«Думаю, судьи просто неправильно поняли Виктора Михайловича. Я еще не успел с ним поговорить по этому поводу, не было возможности. Там просто было искажение смысла, который он хотел донести.

Мы еще с ним сегодня поговорим. Безусловно, мы как клуб, дадим какую-то позицию об этой ситуации, чтобы не осталось недопониманий», – заявил Мелик-Гусейнов.