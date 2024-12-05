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    • Объявлено наказание Гончаренко за угрозы судье Бобровскому

    Объявлено наказание Гончаренко за угрозы судье Бобровскому

    Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко за угрозы в адрес судьи Яна Бобровского после игры 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4) дисквалифицирован на два матча чемпионата России, один из них условно.

    «По Гончаренко получили дополнительный рапорт от судей. Он находился в подтрибунном помещении после матча, начал высказывать претензии по манере общения судей.

    Гончаренко сказал помощнику главного судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего Гончаренко сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После Гончаренко хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали.

    Тренер сказал, что матерных слов не произносил. Да, это так. Гончаренко ранее наказывался трехматчевой дисквалификацией и штрафом в 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц. Затем он, находясь на испытательном сроке, повторил нарушение.

    Высказывание про хамские рожи является оскорбительным, а про слова «недолго осталось» он сказал, что это не угроза жизни.

    За оскорбительное поведение Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из них реальный, один условный с испытательным сроком до конца сезона. Также он оштрафован на 250 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • В протоколе матча указано, что Гончаренко «сначала демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады, а далее акцентированно угрожал главному арбитру».
    • Ближайший матч «Пари НН» проведет со «Спартаком» в гостях 7 декабря. Игра 18-го тура РПЛ начнется в 14:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2024 15:36
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    Комментарии (19)
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    Интерес
    1733402545
    Ужасный ,крестный путь исправления ждёт Ханчарэнку!!!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1733402632
    Все ждал где про штраф )
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    ...уефан
    1733402903
    ...на кол не сажати, ноздри не рвати, живота не лишати - уже сие благо есть! Лепота!)...
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    Mirak92
    1733403056
    Зимой картоху заставить сажать и пусть только нах... не прорастет!!!
    Ответить
    Цугундeр
    1733403388
    )) Реальная дисква на матч (соспартаком).) Вот и ещё три очёчка в розовую копилку ..
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    The only one
    1733403825
    Ну да. Всё по продажному, коррумпированному РФС. За слово ни о чём за малым на кол не посадили, выдавили наказание по максимуму, а то и больше. А за открытое дебоширство с причинением мат. ущерба - 2 МРОТа и погрозили пальчиком. Противно...
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    FRZZ
    1733406075
    Депортировать в Белорусию!
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733408213
    Витя дал шороху))
    Ответить
    anatolich72
    1733414198
    Мало дали.
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1733435611
    А за разбитое стекло тренера Спартака не наказали ? Получается это можно а на судейство нельзя хм
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