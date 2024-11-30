Гончаренко прокомментировал 0:4 от «Ростова» и свое удаление

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4).

– Определяющий момент матча?

– Наверное, все‑таки их несколько. Мы плохо играли в защите со стандартных положениях. Второй момент – реализация. Те моменты, которые были у Боселли и Карича, – «Ростов» в таких ситуациях выжал, а мы, к сожалению, нет.

– Вы после матча в подтрибунном помещении получили красную карточку. О чем спорили с арбитрами?

– Я не понимаю, почему по‑хамски лайнсмен отвечает моему игроку. Я считаю, что это неправильно. Мне за это дают красную карточку. Я ее не видел, это со слов кого‑то.

Дубль в матче оформил защитник Максим Осипенко.

Гончаренко пропустит матч 18-го тура против «Спартака». За угрозы в адрес судьи белорусу грозит 3-матчевая дисквалификация.

«Пари НН» идет в РПЛ 10-м.

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