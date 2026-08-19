«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги

«Нижний Новгород» впервые в сезоне проиграл, уступив московскому «Велесу» (2:3) в 7-м туре Первой лиги.
Команда Вадима Гаранина пропустила три мяча и прервала победную серию, которая насчитывала шесть матчей кряду.
- До этого нижегородцы обыграли волгоградский «Ротор» (4:2), челнинский «КАМАЗ» (2:1), «Челябинск» (2:1), ярославский «Шинник» (3:0), нижнекамский «Нефтехимик» (5:1) и ивановский «Текстильщик» (3:1).
- Несмотря на осечку, «Нижний Новгород» сохранил лидерство в турнирной таблице Первой лиги: у команды 18 очков после семи туров.
- «Велес» с 15 баллами идет вторым. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (12) и екатеринбургский «Урал» (11).
Источник: «Бомбардир»