«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги

«Нижний Новгород» впервые в сезоне проиграл, уступив московскому «Велесу» (2:3) в 7-м туре Первой лиги.

Команда Вадима Гаранина пропустила три мяча и прервала победную серию, которая насчитывала шесть матчей кряду.